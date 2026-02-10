CBI-इंटरपोल जांच का जिक्र, फिर भी क्यों किया MoU? अपनी ही सरकार पर बरसे BJP विधायक, खेल मंत्री ने दी सफाई

भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी का आरोप है कि इस कानूनी विवाद और जांच के आदेशों के बावजूद, खेल विभाग के अधिकारियों ने तथ्यों को छिपाकर 4 फरवरी 2025 को कैबिनेट से इसकी मंजूरी दिला दी और बाद में एमओयू (MoU) भी साइन कर लिया। जब मामला तूल पकड़ा, तो सरकार को यह आयोजन स्थगित करना पड़ा, जिससे राज्य की छवि को धक्का पहुँचा है। अब सत्ता पक्ष के ही विधायक उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने कैबिनेट को 'गुमराह' कर दागी फेडरेशन के साथ करार किया।