पहाड़े याद नहीं करने पर टीचर ने की आठवीं की छात्रा की जमकर पिटाई, एक के बाद एक मारे 20 डंडे

इस सजा के चलते बच्ची के हाथ में सूजन और लाल निशान पड़ गए और उसे बहुत तेज दर्द होने लगा। बच्ची के माता पिता को जब इस बात का पता चला तो वह उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए और उसके हाथ का एक्स रे करवाया। हालांकि बच्ची की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी नहीं आई और उसका हाथ फ्रैक्चर नहीं हुआ था। परिवार के अनुसार इस बारे में जब उन्होंने ट्यूशन टीचर से सवाल किए तो उसने कहा कि बच्ची पढ़ाई में ध्यान नहीं देती और अन्य बच्चों को भी सजा दी जाती है। टीचर ने यह भी कहा कि यदि उन्हें समस्या है तो वे अपनी बेटी को किसी अन्य ट्यूशन क्लास में भेज सकते हैं।