20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

पहाड़े याद नहीं करने पर टीचर ने की आठवीं की छात्रा की जमकर पिटाई, एक के बाद एक मारे 20 डंडे

नवी मुंबई के गोठिवली गांव में एक ट्यूशन टीचर पर क्लास 8 की छात्रा को 20 बार मारने का आरोप लगा है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि बाल संरक्षण विभाग ने भी दखल दी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Feb 20, 2026

Crime News

ट्यूशन टीचर ने छात्रा की पिटाई की (फोटो- एआई जनरेटेड)

महाराष्ट्र के नवी मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पहाड़े याद नहीं करने पर एक ट्यूशन टीचर ने आठवीं कक्षा की छात्रा की जमकर पीटाई कर दी। छात्रा के परिवार के अनुसार टीचर ने उसके हाथ पर लकड़ी के चिमटे से करीब 20 बार मारा। परिवार ने आरोपी टीचर के खिलाफ केस दर्ज किया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इसी के साथ ठाणे जिला बाल संरक्षण विभाग भी इस जांच में शामिल हुआ है।

पांच सालों से इसी टीचर के पास पढ़ रही है बच्ची

जानकारी के मुताबिक यह घटना गोठिवली गांव की बताई जा रही है। आरोपी टीचर की पहचान रुपाली थावी के रूप में हुई है। पीड़िता छात्रा की मां पूनम वडके के अनुसार उनकी बेटी पिछले पांच सालों से रुपाली के यहां ट्यूशन पढ़ रही थी। रुपाली अपने घर पर ही ट्यूशन क्लास चलाती है। रुपाली से सभी बच्चों को पहाड़े याद करने को कहा था लेकिन जब पीड़िता बच्ची टेबल सही तरह से नहीं सुना पाई तो रुपाली ने सजा के तौर पर उसे डंडे मारे।

बच्ची के हाथ में सूजन और लाल निशान पड़े

इस सजा के चलते बच्ची के हाथ में सूजन और लाल निशान पड़ गए और उसे बहुत तेज दर्द होने लगा। बच्ची के माता पिता को जब इस बात का पता चला तो वह उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए और उसके हाथ का एक्स रे करवाया। हालांकि बच्ची की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ी नहीं आई और उसका हाथ फ्रैक्चर नहीं हुआ था। परिवार के अनुसार इस बारे में जब उन्होंने ट्यूशन टीचर से सवाल किए तो उसने कहा कि बच्ची पढ़ाई में ध्यान नहीं देती और अन्य बच्चों को भी सजा दी जाती है। टीचर ने यह भी कहा कि यदि उन्हें समस्या है तो वे अपनी बेटी को किसी अन्य ट्यूशन क्लास में भेज सकते हैं।

पुलिस कर रही मामले की जांच

इसके बाद परिवार ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई। माता-पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने बच्ची की मेडिकल जांच करवाई है और क्लास में पढ़ने वाले अन्य छात्रों से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या अन्य बच्चों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ठाणे जिला बाल संरक्षण विभाग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया है। विभाग के अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जांच के निष्कर्षों के आधार पर बाल संरक्षण कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Feb 2026 10:19 am

Hindi News / National News / पहाड़े याद नहीं करने पर टीचर ने की आठवीं की छात्रा की जमकर पिटाई, एक के बाद एक मारे 20 डंडे

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

परिसीमन ने बदल दिया खेल! असम में BJP मजबूत, कांग्रेस कमजोर, क्या प्रियंका खत्म करेंगी 10 साल का वनवास?

Assam Assembly Election 2026, Assam politics, Delimitation impact in Assam, Congress crisis in Assam,
राष्ट्रीय

खून में लथपथ पड़ी रही मासूम और किसी ने नहीं की मदद, दिल्ली में फिर सामने आया हिट एंड रन का मामला

Delhi Hit and Run
राष्ट्रीय

जुलूस पहुँचा मस्जिद के पास… और फिर बरसने लगे पत्थर! शिवाजी जयंती पर भड़की सांप्रदायिक आग

Bagalkot stone pelting, Shivaji Jayanti procession violence, Bagalkot communal tension, Karnataka Bagalkot clash news,
राष्ट्रीय

फुटबॉल खेलते हुए सांसद को आया हार्ट अटैक और हुई मौत, राज्य में दौड़ी शोक की लहर

Ricky AJ Syngkon
राष्ट्रीय

अजित पवार विमान हादसा: 27 फरवरी से पहले आएगी प्राथमिक जांच रिपोर्ट, CVR बुरी तरह क्षतिग्रस्त

Ajit Pawar Plane crash Investigation
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.