परिसीमन ने बदल दिया खेल! असम में BJP मजबूत, कांग्रेस कमजोर, क्या प्रियंका खत्म करेंगी 10 साल का वनवास?

असम में कांग्रेस के वनवास को खत्म करने के लिए प्रियंका गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी में गुटबाजी को रोकना है। हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेन बोरा ने इस्तीफा दिया था और अब वे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। भूपेन बोरा को मनाने के लिए आलाकमान ने भी पहल की थी, लेकिन वे नहीं माने। अब प्रदेश में भूपेन बोरा और हिमंत बिस्व सरमा की जोड़ी से लड़ने की भी चुनौती होगी। बता दें कि पहले बोरा और सरमा दोनों कांग्रेस में भी एक साथ रहे हैं।