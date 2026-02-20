‘BJP का दबाव अब और बढ़ा, जबरन हाथ मिलाने के लिए CBI को भेज रहे’, एक्टर विजय की पार्टी का बड़ा बयान

अरुण राज ने कहा- अपनी पहली कॉन्फ्रेंस में, विजय ने साफ तौर पर BJP को एक सोच वाला विरोधी बताया। राज्य में रूलिंग पार्टी और केंद्र में रूलिंग पार्टी, दोनों को खुले तौर पर विरोधी बताना बहुत हिम्मत का काम है। कई तरह से, यूनियन लेवल पर रूलिंग पार्टी ने दबाव डाला। लेकिन लीडर का स्टैंड बहुत साफ है।