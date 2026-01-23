हरिद्वार में तलाक के सवालों पर भड़कीं अपर्णा यादव, बोलीं- नहाते वक्त महिला का वीडियो बनाया

तलाक विवाद के चौथे दिन अपर्णा यादव ने कहा कि, राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता के कारण मुझे निशाना बनाया जा रहा है। मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं और किसी दबाव में नहीं आने वाली। साजिश करने वालों का जल्द पर्दाफाश होगा। उन्होंने साफ कहा कि उनके और पति के बीच सब कुछ ठीक है और कुछ लोग सुनियोजित तरीके से रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं।