हरिद्वार में तलाक के सवालों पर भड़कीं अपर्णा यादव, बोलीं- नहाते वक्त महिला का वीडियो बनाया

हरिद्वार में तलाक के सवालों पर भड़की अपर्णा यादव, PC- Patrika
हरिद्वार : उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव शुक्रवार को हरिद्वार में मीडिया के सवालों पर भड़क गईं। तलाक की चर्चाओं के बीच पहली बार उत्तराखंड पहुंचीं अपर्णा ने गंगा स्नान के दौरान पत्रकारों पर जबरन फोटो-वीडियो लेने का आरोप लगाया।
अपर्णा यादव ने सुरक्षा कर्मियों की ओर इशारा करते हुए कहा, 'इन तीनों की फोटो खींचिए।' इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि नहाते वक्त उनकी तस्वीरें और वीडियो जबरदस्ती ली जा रही हैं। स्थिति को संभालते हुए सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें छाते की आड़ में वहां से बाहर निकाला।
यह घटना हरिद्वार के यूपी सिंचाई विभाग के वीआईपी घाट की है, जहां अपर्णा यादव गंगा स्नान करने पहुंची थीं। आरोपों के बाद घाट पर कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में नजर आईं।
गंगा स्नान के बाद अपर्णा यादव कैमरों से बचती दिखीं और मीडिया से बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि जैसे ही उनसे पति प्रतीक यादव से तलाक को लेकर सवाल पूछे गए, वे नाराज हो गईं।
बसंत पंचमी के मौके पर अपर्णा यादव 7 लोगों की सुरक्षा टीम के साथ हरिद्वार पहुंचीं। परिवार का कोई सदस्य उनके साथ मौजूद नहीं था। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे वह यूपी सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस पहुंचीं। इसके बाद करीब 500 मीटर दूर स्थित वीआईपी घाट पर गंगा स्नान किया। पत्रकारों के पहुंचने तक वह स्नान कर बाहर आ चुकी थीं।
अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। वह मूल रूप से उत्तरकाशी जिले के गढ़बरसाली गांव (उत्तराखंड) की रहने वाली हैं। वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा जॉइन की थी।
तलाक विवाद के चौथे दिन अपर्णा यादव ने कहा कि, राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता के कारण मुझे निशाना बनाया जा रहा है। मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं और किसी दबाव में नहीं आने वाली। साजिश करने वालों का जल्द पर्दाफाश होगा। उन्होंने साफ कहा कि उनके और पति के बीच सब कुछ ठीक है और कुछ लोग सुनियोजित तरीके से रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं।
19 जनवरी को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर दो पोस्ट कर अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान किया था। पोस्ट में उन्होंने अपर्णा पर गंभीर आरोप लगाए थे और रिश्ते खत्म करने की बात कही थी। यह पोस्ट सामने आते ही मामला राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया।
बड़ी खबरेंView All
देहरादून
उत्तराखंड
ट्रेंडिंग