मौसम रहेगा खराब : आज से पूरे हफ्ते बारिश की चेतावनी, पहाड़ों में बर्फबारी के आसार, फिर बढ़ेगी ठंड

Weather Alert : मौसम तेवर दिखाने को बेताब है। आज सुबह से ही राज्य के पर्वतीय इलाकों में हल्के बादल छाए हुए हैं। बता दें कि फरवरी अंतिम पखवाड़े से लेकर कल तक उत्तराखंड में दिन में चटख धूप खिल रही थी। इससे तापमान में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही थी। राज्य के मैदानी इलाकों में मई-जून जैसी गर्मी दस्तक दे चुकी थी। पहाड़ में भी ठंडा कम होने लगा था। यहां सुबह-शाम ही ठंड पड़ रही है। पहाड़ में दिन के वक्त लोग जैकेट-स्वेटर बगैर ही घूमते नजर आने लगे थे। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से मौसम करवट बदलने जा रहा है। आईएमडी के मुताबिक एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इससे आज से लेकर 13 मार्च तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में कहीं-कहीं बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। आईएमडी के मुताबिक आज से 13 मार्च तक 38 सौ मीटर ऊंचाई तक वाले इलाकों में बर्फबारी और आकाशीय बिजली कड़कने की भी संभावना है। आईएमडी के मुताबिक बारिश और बर्फबारी के कारण दो-तीन दिन बाद राज्य अधिकतम तापमान में तीन डिग्री तक गिरावट के भी आसार नजर आ रहे हैं।