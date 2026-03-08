8 मार्च 2026,

देहरादून

यूट्यूबर Uk07 राइडर अनुराग डोभाल ने किया सुसाइड का प्रयास, भाई ने बोला हमे कोई मतलब नहीं

देहरादून के मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल उर्फ UK07 Rider ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान सुसाइड की कोशिश की।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Anuj Singh

Mar 08, 2026

यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने लाइव आकर किया सुसाइड का प्रयास, PC- Patrika

YouTuber Uk07 Rider Anurag Doval Suicide Attempt: देहरादून के मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल (UK07 Rider) ने इंस्टाग्राम लाइव पर सुसाइड करने की कोशिश की। यह घटना शनिवार रात करीब 7 बजे हुई। अनुराग बिग बॉस 17 में भी हिस्सा ले चुके हैं और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं।

लाइव में क्या हुआ?

अनुराग मेरठ हाईवे पर कार चला रहे थे। वे बहुत भावुक थे और रो रहे थे। खुद को कई थप्पड़ मारे। उन्होंने कहा कि लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव। मां का जिक्र करते हुए बोले कि अगली बार आऊं तो बस प्यार देना। फिर उन्होंने कार की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा दी और डिवाइडर पर चढ़ा दी। टक्कर लगते ही लाइव बंद हो गया। यह देखकर फैंस बहुत डर गए।

अनुराग की हालत

हादसे के बाद अनुराग की जान बच गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिनमें दिख रहा है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन चोटें गहरी हैं।

परिवार ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर अनुराग के भाई कलम इंक (अतुल डोभाल) का बयान सामने आया। कलम इंक ने कहा कि अनुराग से उनका कोई लेना-देना नहीं है। वे बोले कि भले अनुराग जिंदा रहे या मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं। फैंस अनुराग के घर के बाहर जमा हो गए थे। एक फैन ने वीडियो शेयर किया, जिसमें बताया कि जब लोगों ने अनुराग के भाई को बाहर बुलाया, तो परिवार नहीं आया। कलम इंक ने कहा कि अगर कोई उन्हें परेशान करेगा, तो पुलिस को सौंप देंगे। अभी तक परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मां-बाप, भाई, बहन और अनुराग की पत्नी भी अस्पताल नहीं पहुंचे। अनुराग ने पहले एक वीडियो में परिवार पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था, खासकर इंटर-कास्ट मैरिज को लेकर। लेकिन भाई कलम इंक ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि अनुराग व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हैं।

फैंस की प्रतिक्रिया

फैंस बहुत चिंतित हैं। वे सोशल मीडिया पर अनुराग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कई लोग मानसिक स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं। यह घटना दिखाती है कि प्रसिद्धि के पीछे कई बार गहरी परेशानियां छिपी होती हैं। उम्मीद है कि अनुराग जल्दी ठीक हो जाएंगे और परिवार के साथ सब ठीक हो जाएगा।

image

Published on:

08 Mar 2026 07:30 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / यूट्यूबर Uk07 राइडर अनुराग डोभाल ने किया सुसाइड का प्रयास, भाई ने बोला हमे कोई मतलब नहीं

