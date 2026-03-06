मां-बाप हुए नाराज, पत्नी ने भी छोड़ा साथ… अब इस आखिरी उम्मीद के लिए मौत से लड़ रहे यूट्यूबर अनुराग डोभाल

अनुराग और रितिका ने घर छोड़कर मनाली में नई शुरुआत करने का फैसला किया। वहां वे खुश रहने की कोशिश करते रहे। लेकिन आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई। अनुराग को अपनी सारी बाइक्स और थार जैसी गाड़ी भी बेचनी पड़ी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सितंबर 2025 में उन्होंने खुशखबरी दी कि वे माता-पिता बनने वाले हैं। अनुराग कहते हैं कि यह उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था। उन्हें लगा कि अब सब कुछ अच्छा होगा।