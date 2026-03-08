उड़ान भरते ही खराब हुआ राज्यपाल गुरमीत सिंह का हेलिकॉप्टर, श्रीनगर में करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

जानकारी के अनुसार, राज्यपाल का हेलीकॉप्टर जब उड़ान भर रहा था तभी दोपहर करीब 1:30 बजे पायलट को तकनीकी सिस्टम में गड़बड़ी का संकेत मिला। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पायलट ने तुरंत नजदीकी सुरक्षित स्थान की तलाश की। और श्रीनगर के जीवीके हेलिपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग करा दी। सुरक्षित लैंडिंग के बाद प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। पायलट की तत्परता की सराहना की जा रही है क्योंकि समय रहते लिया गया फैसला अनहोनी को टालने में मददगार रहा।