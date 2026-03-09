Uttarakhand Budget: पुष्कर सिंह धामी पेश करेंगे 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट, कांग्रेस ने किया जोरदार प्रर्दशन

Uttarakhand Budget Session Today: उत्तराखंड सरकार के गैरसैंण (भराड़ीसैंण) पहुंचने से ग्रीष्मकालीन राजधानी में फिर से रौनक लौट आई है। आज से भराड़ीसैंण विधानसभा में महत्वपूर्ण बजट सत्र शुरू हो रहा है। यह पांच दिवसीय सत्र है, जिसमें राज्य का नया बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 11 बजे राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सदन में पहुंचेंगे। उनके अभिभाषण में उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सरकार का पूरा रोडमैप बताया जाएगा। अभिभाषण के बाद सदन की अन्य कार्यवाही शुरू होगी।