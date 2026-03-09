9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

Uttarakhand Budget: पुष्कर सिंह धामी पेश करेंगे 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट, कांग्रेस ने किया जोरदार प्रर्दशन

Uttarakhand Budget Session: उत्तराखंड में भराड़ीसैंण विधानसभा में आज पांच दिवसीय बजट सत्र शुरू हो गया है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Anuj Singh

Mar 09, 2026

Pushkar Singh Dhami

सीएम पुष्कर सिंह धामी। फोटो सोर्स-फेसबुक

Uttarakhand Budget Session Today: उत्तराखंड सरकार के गैरसैंण (भराड़ीसैंण) पहुंचने से ग्रीष्मकालीन राजधानी में फिर से रौनक लौट आई है। आज से भराड़ीसैंण विधानसभा में महत्वपूर्ण बजट सत्र शुरू हो रहा है। यह पांच दिवसीय सत्र है, जिसमें राज्य का नया बजट पेश किया जाएगा। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुबह 11 बजे राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सदन में पहुंचेंगे। उनके अभिभाषण में उत्तराखंड के समग्र विकास के लिए सरकार का पूरा रोडमैप बताया जाएगा। अभिभाषण के बाद सदन की अन्य कार्यवाही शुरू होगी।

विपक्ष ने पहले दिन दिया धरना

सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर सीढ़ियों पर धरना दे दिया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि पहले ही दिन बजट पेश करके सवालों से बचने की कोशिश की जा रही है। धरने में हरिद्वार ग्रामीण की विधायक अनुपमा रावत, खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य शामिल थे। विपक्षी विधायक नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे।

मंत्री सौरभ बहुगुणा की अपील

इस बीच कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने प्रदर्शन कर रहे विपक्षी विधायकों से अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार सत्र को बिना किसी रुकावट के चलने दिया जाए। वे चाहते हैं कि सदन में सकारात्मक चर्चा हो और राज्य के विकास पर फोकस रहे।

सत्र का कार्यक्रम और बजट पेश

सत्र की कार्यसूची के अनुसार, दोपहर 2 बजे सदन की शुरुआत “वंदे मातरम्” गान से होगी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण राज्यपाल के अभिभाषण को सदन में पढ़कर सुनाएंगी। अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 3 बजे वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट (आय-व्ययक) सदन के पटल पर पेश करेंगे।

बजट का अनुमान और फोकस

अनुमान है कि इस बार का बजट लगभग 1.11 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। यह बजट राज्य के विकास से जुड़े कई बड़े क्षेत्रों जैसे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि और रोजगार पर केंद्रित रहेगा। सरकार कई नई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणा कर सकती है।

प्रश्नों की संख्या और चर्चा

विधानसभा अध्यक्ष के अनुसार, सत्र के लिए अब तक 38 विधायकों ने कुल 531 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को भेजे हैं। इन सवालों के अलावा विभिन्न जनहित के मुद्दों पर भी सदन में विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। विपक्ष इन सवालों के जरिए सरकार से जवाब मांगेगा। यह बजट सत्र उत्तराखंड के लिए काफी अहम है। राज्य की आर्थिक स्थिति, विकास योजनाओं और भविष्य की दिशा इसी सत्र से तय होगी। सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि सरकार क्या नया लाती है और विपक्ष कैसे प्रतिक्रिया देता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Mar 2026 11:13 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Uttarakhand Budget: पुष्कर सिंह धामी पेश करेंगे 1.11 लाख करोड़ रुपये का बजट, कांग्रेस ने किया जोरदार प्रर्दशन

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

हरिद्वार के Motichur Flyover, Haridwar पर कई वाहनों की टक्कर, आग और जाम से मची अफरा-तफरी

कुछ वाहनों में आग लगने से अफरा-तफरी, देहरादून-हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लंबा जाम (Source: Police Media Cell)
देहरादून

उड़ान भरते ही खराब हुआ राज्यपाल गुरमीत सिंह का हेलिकॉप्टर, श्रीनगर में करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Lt. Governor Gurmeet singh
देहरादून

यूट्यूबर Uk07 राइडर अनुराग डोभाल ने किया सुसाइड का प्रयास, भाई ने बोला हमे कोई मतलब नहीं

देहरादून

यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने लाइव आकर किया सुसाइड का प्रयास, बोले- लेट्स गो फॉर फाइनल ड्राइव…

देहरादून

मां-बाप हुए नाराज, पत्नी ने भी छोड़ा साथ… अब इस आखिरी उम्मीद के लिए मौत से लड़ रहे यूट्यूबर अनुराग डोभाल

7 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर का दर्द
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.