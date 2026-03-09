9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

Haridwar Accident: हरिद्वार के Motichur Flyover, Haridwar पर कई वाहनों की टक्कर, आग और जाम से मची अफरा-तफरी

Haridwar Traffic Jam: हरिद्वार के Motichur Flyover, Haridwar पर कई वाहनों की टक्कर से अफरा-तफरी मच गई। कुछ वाहनों में आग लगने से Dehradun-Haridwar National Highway पर लंबा जाम लग गया, पुलिस ने पहुंचकर स्थिति संभाली।

3 min read
Google source verification

देहरादून

image

Ritesh Singh

Mar 09, 2026

कुछ वाहनों में आग लगने से अफरा-तफरी, देहरादून-हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लंबा जाम (Source: Police Media Cell)

कुछ वाहनों में आग लगने से अफरा-तफरी, देहरादून-हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लंबा जाम (Source: Police Media Cell)

Haridwar Highway Update: उत्तराखंड के हरिद्वार में देहरादून-हरिद्वार नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मोतीचूर फ्लाईओवर पर कई वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद कुछ वाहनों में आग लगने की सूचना से मौके पर हड़कंप मच गया और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित किया।

यह दुर्घटना Motichur Flyover, Haridwar के पास हुई, जो Dehradun-Haridwar National Highway पर स्थित एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह हाईवे देहरादून और हरिद्वार को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग माना जाता है, जिस पर रोजाना हजारों वाहन आवाजाही करते हैं।

एक के बाद एक टकराए कई वाहन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय अचानक फ्लाईओवर पर वाहनों की रफ्तार और ब्रेक लगने की स्थिति के कारण एक वाहन दूसरे से टकरा गया। देखते ही देखते यह टक्कर कई वाहनों तक पहुंच गई और कुछ ही मिनटों में कई वाहन आपस में भिड़ गए।

टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ वाहनों में तकनीकी खराबी के कारण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कई वाहन चालक अपने वाहन छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे।

हाईवे पर लगा लंबा जाम

दुर्घटना के बाद Dehradun-Haridwar National Highway पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। वाहनों की कतार कई किलोमीटर तक पहुंच गई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही Uttarakhand Police और स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले आग लगे वाहनों को सुरक्षित तरीके से हटाने और आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम शुरू किया।

पुलिस और राहत टीम ने संभाला मोर्चा

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और जाम खुलवाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कराया। राहत और बचाव टीमों ने मिलकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया ताकि यातायात को सामान्य किया जा सके। इस दौरान पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से सहयोग करने की अपील भी की ताकि राहत कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। धीरे-धीरे जाम को नियंत्रित किया गया और वाहनों की आवाजाही को सामान्य किया गया।

आग लगने से मची अफरा-तफरी

दुर्घटना के बाद जब कुछ वाहनों में आग लगने की खबर फैली तो वहां मौजूद लोगों में घबराहट फैल गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि आग पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया जाता तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी।

घटना के कारणों की जांच

पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में यह मामला अचानक ब्रेक लगने और वाहनों की अधिक संख्या के कारण हुआ प्रतीत होता है। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि किसी चालक की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यात्रियों को हुई भारी परेशानी

हादसे के कारण हाईवे पर लंबे समय तक यातायात बाधित रहा, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई वाहन चालक घंटों तक जाम में फंसे रहे। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देरी हुई। स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।

स्थिति अब नियंत्रण में

पुलिस और राहत दल के प्रयासों से कुछ समय बाद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई और हाईवे पर यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो गया। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए यातायात व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

योगी की मां पर टिप्पणी से भड़का विरोध: लखनऊ में मौलाना सलीम का पुतला दहन, रासुका की मांग
लखनऊ
विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में किया प्रदर्शन, पुतला दहन कर कड़ी कार्रवाई की मांग (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

योगी आदित्यनाथ

Published on:

09 Mar 2026 08:48 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / Haridwar Accident: हरिद्वार के Motichur Flyover, Haridwar पर कई वाहनों की टक्कर, आग और जाम से मची अफरा-तफरी

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

उड़ान भरते ही खराब हुआ राज्यपाल गुरमीत सिंह का हेलिकॉप्टर, श्रीनगर में करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

Lt. Governor Gurmeet singh
देहरादून

यूट्यूबर Uk07 राइडर अनुराग डोभाल ने किया सुसाइड का प्रयास, भाई ने बोला हमे कोई मतलब नहीं

देहरादून

यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने लाइव आकर किया सुसाइड का प्रयास, बोले- लेट्स गो फॉर फाइनल ड्राइव…

देहरादून

मां-बाप हुए नाराज, पत्नी ने भी छोड़ा साथ… अब इस आखिरी उम्मीद के लिए मौत से लड़ रहे यूट्यूबर अनुराग डोभाल

7 मिलियन सब्सक्राइबर वाले यूट्यूबर का दर्द
देहरादून

चारधाम यात्रा 2026: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कब खुलेंगे केदारनाथ-बद्रीनाथ सहित चारों धाम

चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू, 19 अप्रैल से खुलेंगे यात्रा के कपाट (फोटो सोर्स : उत्तराखंड भाषा WhatsApp News Group)
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.