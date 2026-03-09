Haridwar Accident: हरिद्वार के Motichur Flyover, Haridwar पर कई वाहनों की टक्कर, आग और जाम से मची अफरा-तफरी

कुछ वाहनों में आग लगने से अफरा-तफरी, देहरादून-हरिद्वार नेशनल हाईवे पर लंबा जाम (Source: Police Media Cell)
Haridwar Highway Update: उत्तराखंड के हरिद्वार में देहरादून-हरिद्वार नेशनल हाईवे पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब मोतीचूर फ्लाईओवर पर कई वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद कुछ वाहनों में आग लगने की सूचना से मौके पर हड़कंप मच गया और हाईवे पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए और स्थिति को नियंत्रित किया।
यह दुर्घटना Motichur Flyover, Haridwar के पास हुई, जो Dehradun-Haridwar National Highway पर स्थित एक महत्वपूर्ण मार्ग है। यह हाईवे देहरादून और हरिद्वार को जोड़ने वाला प्रमुख संपर्क मार्ग माना जाता है, जिस पर रोजाना हजारों वाहन आवाजाही करते हैं।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह के समय अचानक फ्लाईओवर पर वाहनों की रफ्तार और ब्रेक लगने की स्थिति के कारण एक वाहन दूसरे से टकरा गया। देखते ही देखते यह टक्कर कई वाहनों तक पहुंच गई और कुछ ही मिनटों में कई वाहन आपस में भिड़ गए।
टक्कर इतनी तेज थी कि कुछ वाहनों में तकनीकी खराबी के कारण आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई और कई वाहन चालक अपने वाहन छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे।
दुर्घटना के बाद Dehradun-Haridwar National Highway पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। वाहनों की कतार कई किलोमीटर तक पहुंच गई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही Uttarakhand Police और स्थानीय पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सबसे पहले आग लगे वाहनों को सुरक्षित तरीके से हटाने और आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का काम शुरू किया।
पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और जाम खुलवाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कराया। राहत और बचाव टीमों ने मिलकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया ताकि यातायात को सामान्य किया जा सके। इस दौरान पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से सहयोग करने की अपील भी की ताकि राहत कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। धीरे-धीरे जाम को नियंत्रित किया गया और वाहनों की आवाजाही को सामान्य किया गया।
दुर्घटना के बाद जब कुछ वाहनों में आग लगने की खबर फैली तो वहां मौजूद लोगों में घबराहट फैल गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यदि आग पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया जाता तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच में यह मामला अचानक ब्रेक लगने और वाहनों की अधिक संख्या के कारण हुआ प्रतीत होता है। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि यदि किसी चालक की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हादसे के कारण हाईवे पर लंबे समय तक यातायात बाधित रहा, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई वाहन चालक घंटों तक जाम में फंसे रहे। कुछ यात्रियों ने बताया कि उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देरी हुई। स्थानीय प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है।
पुलिस और राहत दल के प्रयासों से कुछ समय बाद स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ गई और हाईवे पर यातायात धीरे-धीरे सामान्य हो गया। प्रशासन ने कहा कि भविष्य में ऐसे हादसों से बचने के लिए यातायात व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
