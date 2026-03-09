Haridwar Accident: हरिद्वार के Motichur Flyover, Haridwar पर कई वाहनों की टक्कर, आग और जाम से मची अफरा-तफरी

पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया और जाम खुलवाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल कराया। राहत और बचाव टीमों ने मिलकर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया ताकि यातायात को सामान्य किया जा सके। इस दौरान पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से सहयोग करने की अपील भी की ताकि राहत कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आए। धीरे-धीरे जाम को नियंत्रित किया गया और वाहनों की आवाजाही को सामान्य किया गया।