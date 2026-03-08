8 मार्च 2026,

लखनऊ

योगी की मां पर टिप्पणी से भड़का विरोध: लखनऊ में मौलाना सलीम का पुतला दहन, रासुका की मांग

Lucknow Protest: लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला फूंका और योगी आदित्यनाथ की मां पर टिप्पणी को लेकर रासुका लगाने की मांग की।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 08, 2026

विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में किया प्रदर्शन, पुतला दहन कर कड़ी कार्रवाई की मांग (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने लखनऊ में किया प्रदर्शन, पुतला दहन कर कड़ी कार्रवाई की मांग (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)

 Yogi Mother Comment Maulana Abdul Salim: लखनऊ में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने संगठन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन गोमती नगर स्थित संगठन के कार्यालय के बाहर किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मौलाना द्वारा की गई कथित टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के संबंध में अपमानजनक और समाज में वैमनस्य फैलाने वाली है।

पुतला दहन कर जताया विरोध

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मौलाना का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि किसी भी व्यक्ति की मां के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करना न केवल अनैतिक है, बल्कि समाज में गलत संदेश भी देता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बयान समाज में तनाव और विवाद की स्थिति पैदा कर सकते हैं, इसलिए ऐसे मामलों में तुरंत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

रासुका लगाने की मांग

इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष गोपाल राय ने प्रशासन से मांग की कि मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) लगाया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की माता के बारे में की गई टिप्पणी न केवल अपमानजनक है बल्कि समाज में वैमनस्य फैलाने वाली भी है। उन्होंने इसे अत्यंत निंदनीय और अस्वीकार्य बताया।

महिला सम्मान का मुद्दा

गोपाल राय ने कहा कि 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में महिलाओं को सम्मान और पूजनीय स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में किसी की मां के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करना न केवल महिलाओं का अपमान है बल्कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के भी खिलाफ है।

एफआईआर दर्ज करने की मांग

प्रदर्शन के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की कि मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि यदि इस तरह के मामलों में समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो इससे समाज में गलत संदेश जाएगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाना जरूरी है।

आंदोलन की चेतावनी

संगठन के अध्यक्ष गोपाल राय ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दो दिनों के भीतर मौलाना सलीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, तो संगठन लखनऊ में बड़े स्तर पर आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि संगठन इस मुद्दे को लेकर गंभीर है और समाज में सम्मान और मर्यादा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा।

बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता

इस प्रदर्शन में संगठन के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवाओं और समर्थकों ने भी बड़ी संख्या में भाग लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान पूरे क्षेत्र में नारेबाजी और विरोध के स्वर सुनाई दिए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए विवादित बयानों पर तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।

