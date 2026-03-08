योगी की मां पर टिप्पणी से भड़का विरोध: लखनऊ में मौलाना सलीम का पुतला दहन, रासुका की मांग

Yogi Mother Comment Maulana Abdul Salim: लखनऊ में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने संगठन के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में मौलाना अब्दुल सलीम के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला फूंका और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन गोमती नगर स्थित संगठन के कार्यालय के बाहर किया गया, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि मौलाना द्वारा की गई कथित टिप्पणी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता के संबंध में अपमानजनक और समाज में वैमनस्य फैलाने वाली है।