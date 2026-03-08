Pink Job Fair: महिला दिवस पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, पिंक रोजगार महाकुंभ में युवतियों को रोजगार के अवसर

महिला दिवस पर लखनऊ में पिंक रोजगार महाकुंभ (फोटो सोर्स : cm Whatsapp Group)
Pink Job Fair 2026 in Lucknow: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजधानी लखनऊ में महिलाओं के सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पिंक रोजगार महाकुंभ-2026 का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवतियां रोजगार के अवसरों की तलाश में पहुंचीं। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया।
इस विशेष आयोजन का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना था। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। युवतियां पंजीकरण काउंटर पर अपनी जानकारी दर्ज कराकर विभिन्न कंपनियों और संस्थानों द्वारा आयोजित इंटरव्यू में शामिल होने के लिए अपनी बारी का इंतजार करती नजर आईं।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिंक रोजगार महाकुंभ का अवलोकन किया और वहां मौजूद युवतियों से बातचीत भी की। उन्होंने युवतियों को मेहनत और शिक्षा के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि शिक्षा और आत्मविश्वास से ही जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने एक युवती से बातचीत करते हुए कहा, “खूब पढ़ाई करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। मेहनत और लगन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।” मुख्यमंत्री की यह बात सुनकर वहां मौजूद युवतियों के चेहरे पर उत्साह और आत्मविश्वास साफ दिखाई दिया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत कई बच्चियों को आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए। यह योजना बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक छोटी बच्ची को टेडी बियर देकर स्नेह भी जताया। यह दृश्य कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के लिए काफी भावुक और प्रेरणादायक रहा।
सरकार का लक्ष्य इस पिंक रोजगार महाकुंभ के माध्यम से लगभग 5,000 महिलाओं और युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके लिए विभिन्न निजी कंपनियों, संस्थानों और संगठनों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेकर चयन प्रक्रिया शुरू की। इस महाकुंभ में आई कई युवतियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे उन्हें सीधे कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलने और नौकरी पाने का अवसर मिलता है।
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए संगम पोर्टल मोबाइल ऐप का भी शुभारंभ किया गया। यह ऐप नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और कंपनियों के बीच एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। इस ऐप के माध्यम से उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार के अवसरों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और कंपनियां भी उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन आसानी से कर सकेंगी।
पिंक रोजगार महाकुंभ के दौरान 94 नव-नियुक्त मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। इन महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी नव-नियुक्त कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करें।
कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इन महिलाओं ने शिक्षा, समाज सेवा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर समाज में प्रेरणा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं ने कहा कि यह सम्मान उन्हें और अधिक बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा।
कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की गई। सरकार की ओर से आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को बीमा प्रीमियम और साड़ी वर्दी के लिए 3,849 लाख रुपये की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई। यह राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की गई, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे।
पिंक रोजगार महाकुंभ का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ समाज में उनकी भूमिका को और मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में मौजूद कई युवतियों ने कहा कि उन्हें यहां आकर नई उम्मीद और आत्मविश्वास मिला है। उन्हें उम्मीद है कि इस महाकुंभ के माध्यम से उन्हें बेहतर रोजगार का अवसर मिलेगा।
