Pink Job Fair: महिला दिवस पर योगी सरकार का बड़ा तोहफा, पिंक रोजगार महाकुंभ में युवतियों को रोजगार के अवसर

सरकार का लक्ष्य इस पिंक रोजगार महाकुंभ के माध्यम से लगभग 5,000 महिलाओं और युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इसके लिए विभिन्न निजी कंपनियों, संस्थानों और संगठनों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने योग्य उम्मीदवारों का इंटरव्यू लेकर चयन प्रक्रिया शुरू की। इस महाकुंभ में आई कई युवतियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे उन्हें सीधे कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलने और नौकरी पाने का अवसर मिलता है।