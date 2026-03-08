Smart Meter Free : मुफ्त लग रहे स्मार्ट मीटर, कर्मचारी पैसे मांगे तो तुरंत करें शिकायत

स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इन मीटरों की मदद से बिजली खपत का सटीक आंकलन संभव होगा और बिलिंग प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी हो जाएगी। स्मार्ट मीटर की खासियत यह है कि इसमें बिजली की खपत का डेटा सीधे बिजली विभाग के सर्वर तक पहुंच जाता है। इससे मीटर रीडिंग लेने के लिए किसी कर्मचारी को घर-घर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा उपभोक्ता अपने मोबाइल या ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी बिजली खपत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस व्यवस्था से गलत बिल आने की समस्या में भी काफी हद तक कमी आने की उम्मीद है। साथ ही बिजली चोरी पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।