CM युवा योजना से बदली किस्मत: लखनऊ की तूबा ने शुरू किया ‘सॉइल कॉन्सेप्ट’ ब्रांड

हर उद्यमी की तरह तूबा के लिए भी व्यवसाय की शुरुआत आसान नहीं थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती दिनों में उन्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी,कच्चे माल की व्यवस्था करना और मशीनरी खरीदने के लिए पूंजी जुटाना। उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किए, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण व्यवसाय को बड़े स्तर पर शुरू करना मुश्किल हो रहा था। इसी दौरान उन्हें एक संस्था के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के बारे में जानकारी मिली। इस योजना की विशेषता यह थी कि इसमें युवाओं को बिना बैंक गारंटी और ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तूबा ने तुरंत इस योजना के तहत आवेदन करने का निर्णय लिया।