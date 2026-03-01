7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

आ गई लेखपाल परीक्षा की डेट, जानें कब होगा एग्जाम

UP Lekhpal Examination उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग ने लेखपाल मुख्य परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। 21 मई को लेखपाल की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Mar 07, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर, PC- AI

लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग ने लेखपाल मुख्य परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। 21 मई को लेखपाल की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुल 7996 पदों पर भर्ती की जानी हैं। यह भर्ती राज्य के अलग-अलग जिलों में होगी। सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है। आयोग ने लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम 26 फरवरी को जारी किये थे।

नोटिसफिकेशन के अनुसार उम्मीदवारों का चयन UP PET स्कोर और लखित परीक्षा के जरिए होगा। सबसे पहले UP PET स्कोर के जरिए चयन होगा। उसके बाद मुख्य लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद चुने गए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी।

40 वर्ष है अधिकतम आयु

लेखपाल पद के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है। आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष तय की गई है। रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। 28 जनवरी, 2026 तक के शैक्षणिक योग्यता और आरक्षण संबंधी प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे।

कुल 7994 पदों में से अलग-अलग कैटेगरी के लिए पद आरक्षित किए गए हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत पदों का विवरण इस प्रकार से किया गया है-

  • महिला अभ्यर्थी- 1592 पद
  • भूतपूर्व सैनिक- 391 पद
  • स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित- 152 पद
  • उत्कृष्ट खिलाड़ी- 152 पद
  • दिव्यांगजन (PWDs)- 499 पद

ये भी पढ़ें

मौलाना ने अपने बयान में CM योगी की मां को घसीटा, लोगों ने फूंका पुतला
लखनऊ
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 07:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / आ गई लेखपाल परीक्षा की डेट, जानें कब होगा एग्जाम

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

CM युवा योजना से बदली किस्मत: लखनऊ की तूबा ने शुरू किया ‘सॉइल कॉन्सेप्ट’ ब्रांड

मुख्यमंत्री युवा योजना से मिली उड़ान, लखनऊ की तूबा ने बनाया ‘सॉइल कॉन्सेप्ट’ ब्रांड (फोटो सोर्स : cm Whatsapp Group)
लखनऊ

‘लेडी सिंघम’ IPS अंशिका वर्मा की सक्सेस स्टोरी, जानिए उनका पूरा सफर

बिना कोचिंग बनी IPS, ‘लेडी सिंघम’ अंशिका वर्मा आज बरेली में संभाल रहीं बड़ी जिम्मेदारी (फोटो सोर्स : X)
लखनऊ

अखिलेश बोले- हम नीतीश कुमार और मायावती को बनाना चाहते थे प्रधानमंत्री, भाजपा कर रही रिटायर

लखनऊ

मौलाना ने अपने बयान में CM योगी की मां को घसीटा, लोगों ने फूंका पुतला

लखनऊ

गोरखपुर में शुरू हुई IPS अफसरों की लव स्टोरी, अब बिश्नोई और अंकित बंध जाएंगे एक डोरी में

ड्यूटी के दौरान शुरू हुई लव स्टोरी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.