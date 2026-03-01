आ गई लेखपाल परीक्षा की डेट, जानें कब होगा एग्जाम

लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग ने लेखपाल मुख्य परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। 21 मई को लेखपाल की मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुल 7996 पदों पर भर्ती की जानी हैं। यह भर्ती राज्य के अलग-अलग जिलों में होगी। सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाले लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका है। आयोग ने लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम 26 फरवरी को जारी किये थे।