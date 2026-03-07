मौलाना ने अपने बयान में CM योगी की मां को घसीटा, लोगों ने फूंका पुतला

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मौलाना उत्तर प्रदेश में गौकशी के खिलाफ बने सख्त कानूनों की आलोचना करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री आदित्य नाथ की मां के संदर्भ में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अपने भाषण में मौलाना ने तीखे अंदाज में कहा कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कानून बना दिए गए हैं कि अगर किसी के पास गाय का मांस मिल जाए तो तुरंत पैर में गोली मार देते हैं। मौलाना ने गाय को सीएम योगी की मां से जोड़कर विवादित टिप्पणी की।