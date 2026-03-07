IPS Love Story: गोरखपुर में शुरू हुई IPS अफसरों की लव स्टोरी, अब बिश्नोई और अंकित बंध जाएंगे एक डोरी में

आईपीएस कृष्ण कुमार बिश्नोई उत्तर प्रदेश कैडर के 2018 बैच के अधिकारी हैं। उनका जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरीमना गांव में एक किसान परिवार में हुआ। छह भाई-बहनों में सबसे छोटे बिश्नोई ने बचपन से ही पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 12वीं के बाद वे दिल्ली चले गए और St. Stephen’s College से 2013 में बीए की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने विदेश में पढ़ाई का सपना देखा और फ्रांस सरकार की स्कॉलरशिप हासिल की। उन्हें करीब 40 लाख रुपये की स्कॉलरशिप मिली और उन्होंने Paris School of International Affairs से अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त की।