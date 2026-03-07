7 मार्च 2026,

शनिवार

लखनऊ

Two UP IPS Officers Marriage: वर्दी में ड्यूटी, दिल में प्यार: संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई और बरेली एसपी अंशिका वर्मा की शादी तय

IPS Couple Wedding:  उत्तर प्रदेश में तैनात दो आईपीएस अधिकारी जल्द ही विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली एसपी अंशिका वर्मा की 29 मार्च को बाड़मेर में शादी होगी।

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Mar 07, 2026

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा की 29 मार्च को बाड़मेर में होगी शादी (फोटो सोर्स : Police Department )

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा की 29 मार्च को बाड़मेर में होगी शादी (फोटो सोर्स : Police Department )

Two UP IPS Officers Set to Marry: उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जल्द ही विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। संभल के पुलिस अधीक्षक Krishna Kumar Bishnoi और बरेली की पुलिस अधीक्षक Anshika Verma की शादी आगामी 29 मार्च को राजस्थान के बाड़मेर में संपन्न होगी। इस खबर के सामने आने के बाद पुलिस विभाग और उनके परिचितों में खुशी का माहौल है।

दो जिम्मेदार अधिकारियों का जीवन का नया सफर

दोनों अधिकारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जिलों में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक ओर जहां Sambhal के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं, वहीं Bareilly की एसपी अंशिका वर्मा अपने कार्यकुशल और सख्त प्रशासनिक रवैये के लिए जानी जाती हैं। अब दोनों अधिकारी अपने व्यस्त प्रशासनिक जीवन के बीच निजी जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी शादी 29 मार्च को राजस्थान के Barmer में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ आयोजित होगी।

अलग-अलग राज्यों से हैं दोनों अधिकारी

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई मूल रूप से राजस्थान के बाड़मेर जिले के निवासी हैं। राजस्थान की मिट्टी में पले-बढ़े कृष्ण बिश्नोई ने कड़ी मेहनत और लगन से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास कर आईपीएस अधिकारी बनने का सपना पूरा किया। वहीं एसपी अंशिका वर्मा उत्तर प्रदेश के Prayagraj की रहने वाली हैं। उन्होंने भी अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा में स्थान प्राप्त किया।

पुलिस सेवा में निभा रहे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

दोनों अधिकारी अपने-अपने जिलों में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जाने जाते हैं। संभल जिले में एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने अपराध नियंत्रण, पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने और आम जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं।

दूसरी ओर बरेली की एसपी अंशिका वर्मा भी अपनी सख्त कार्यशैली और तेज प्रशासनिक फैसलों के कारण चर्चा में रहती हैं। उन्होंने महिला सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और पुलिसिंग को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं।

पुलिस विभाग में खुशी का माहौल

दोनों आईपीएस अधिकारियों की शादी की खबर सामने आने के बाद पुलिस विभाग में भी खुशी का माहौल है। सहकर्मी अधिकारी और कर्मचारी उन्हें बधाई दे रहे हैं और उनके सुखद वैवाहिक जीवन की कामना कर रहे हैं। पुलिस विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों के भी इस विवाह समारोह में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

पारंपरिक रीति-रिवाजों से होगा विवाह

जानकारी के अनुसार शादी समारोह राजस्थान के बाड़मेर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ आयोजित किया जाएगा। परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र और प्रशासनिक सेवा से जुड़े कई लोग इस खास मौके के गवाह बनेंगे। राजस्थान की पारंपरिक संस्कृति और रीति-रिवाजों के बीच होने वाला यह विवाह समारोह खास और यादगार होने की उम्मीद है।

प्रेरणादायक जोड़ी

दोनों अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में मेहनत, ईमानदारी और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में यह विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं बल्कि दो जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों के जीवन का एक नया अध्याय भी है। युवा वर्ग के लिए भी यह जोड़ी प्रेरणादायक मानी जा रही है, क्योंकि दोनों ने कठिन प्रतियोगी परीक्षा को पार कर देश की प्रतिष्ठित सेवा में स्थान प्राप्त किया और अब अपने निजी जीवन में भी एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं।

नई शुरुआत की ओर कदम

29 मार्च को होने वाली यह शादी न केवल दोनों परिवारों के लिए बल्कि उनके मित्रों, सहकर्मियों और परिचितों के लिए भी खुशी का अवसर है। दोनों आईपीएस अधिकारी अब अपने पेशेवर जीवन के साथ-साथ वैवाहिक जीवन की नई जिम्मेदारियों की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। सभी लोग उनके उज्जवल और सुखद भविष्य की कामना कर रहे हैं।

