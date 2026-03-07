Two UP IPS Officers Marriage: वर्दी में ड्यूटी, दिल में प्यार: संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई और बरेली एसपी अंशिका वर्मा की शादी तय

दोनों अधिकारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जिलों में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। एक ओर जहां Sambhal के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं, वहीं Bareilly की एसपी अंशिका वर्मा अपने कार्यकुशल और सख्त प्रशासनिक रवैये के लिए जानी जाती हैं। अब दोनों अधिकारी अपने व्यस्त प्रशासनिक जीवन के बीच निजी जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी शादी 29 मार्च को राजस्थान के Barmer में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ आयोजित होगी।