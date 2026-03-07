UPSC Result 2026 : शिक्षामित्र की बेटे की बड़ी कामयाबी, अनुपम वर्मा बने IAS, छठे प्रयास में UPSC फतह

अनुपम वर्मा के आईएएस बनने की खबर जैसे ही मुबारकपुर गांव पहुंची, पूरे इलाके में उत्सव जैसा माहौल बन गया। गांव के लोग उनके घर पहुंचकर परिवार को बधाई देने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि अनुपम की सफलता से गांव के युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। यह साबित करता है कि अगर लक्ष्य बड़ा हो और मेहनत ईमानदारी से की जाए तो साधारण परिवार का बेटा भी देश की सर्वोच्च सेवाओं तक पहुंच सकता है। शिक्षामित्रों और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों ने भी अनुपम की इस उपलब्धि को गर्व का क्षण बताया है। उनका कहना है कि यह सफलता उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखते हैं।