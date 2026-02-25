पैदल आए और 8 लाख की XUV लेकर फरार, बाराबंकी में टेस्ट ड्राइव के बहाने गाड़ी लेकर भागे चोर

UP: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां शातिर बदमाशों ने 'टेस्ट ड्राइव' को लूट का नया जरिया बना लिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के 'न्यू बाराबंकी कार बाजार' में मंगलवार शाम चार युवक ग्राहक बनकर पहुंचे। उन्होंने काफी देर तक शोरूम में खड़ी सेकंड हैंड गाड़ियों को देखा और अंत में सफेद रंग की महिंद्रा XUV-300 पसंद की। गाड़ी की कंडीशन चेक करने के बहाने उन्होंने टेस्ट ड्राइव की मांग की। शोरूम मालिक ने एक कर्मचारी को उनके साथ गाड़ी में भेज दिया। जैसे ही गाड़ी शोरूम से करीब एक किलोमीटर दूर हाईवे पर पहुंची बदमाशों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने कर्मचारी के साथ मारपीट की और उसे चलती गाड़ी से सड़क पर नीचे धकेल दिया।