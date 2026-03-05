Holi Celebration UP: धर्म नहीं, दिल जुड़े – दरगाह की होली ने जीता सबका दिल, जानिए इसकी खासियत

देवा शरीफ की होली हर वर्ष यह संदेश देती है कि परंपरा केवल इतिहास नही होती, बल्कि वर्तमान को बेहतर और भविष्य को सुरक्षित बनाने का माध्यम भी होती हैं। गुलाल से रंगे चेहरे, मुस्कुराते लोग और गले मिलते श्रद्धालु इस बात का प्रमाण हैं कि प्रेम की भाषा सबसे प्रभावशाली होती है। बाराबंकी की यह अनूठी होली एक बार फिर साबित कर गई कि भारत की पहचान उसकी विविधता, सहिष्णुता और साझा सांस्कृतिक विरासत में ही बसती है,जहाँ हर रंग, हर धर्म और हर दिल एक साथ खिल उठता है।