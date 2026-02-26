भाभी ने ननद को एक युवक से मिलवाया… फिर बना लिया आपत्तिजनक फोटो वीडियो, अब शारीरिक संबंध बनाने के लिए कर रही ब्लैकमेल

पीड़िता ने यह भी बताया कि भाभी के घर पर संदिग्ध लोगों का आना-जाना लगा रहता है। जिससे उसे और उसकी मां को डर बना हुआ है। विरोध करने पर घर से निकाल देने की धमकी भी दी गई है। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भाभी और युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।