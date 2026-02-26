26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाराबंकी

भाभी ने ननद को एक युवक से मिलवाया… फिर बना लिया आपत्तिजनक फोटो वीडियो, अब शारीरिक संबंध बनाने के लिए कर रही ब्लैकमेल

यूपी के बाराबंकी जिले में रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां भाभी ही ननद को ब्लैकमेल शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रही है। मामला पुलिस में पहुंचा तो पूरा प्रकरण जानकर पुलिस भी सन्न रह गई।

2 min read
Google source verification

बाराबंकी

image

Mahendra Tiwari

Feb 26, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

बाराबंकी जिले के सफदरगंज क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक महिला पर आरोप है कि उसने अपनी ही ननद को पहले एक युवक से मिलवाया, फिर उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनवाकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रकरण बाराबंकी जिले के सफदरगंज थाना क्षेत्र का है। पीड़िता के अनुसार करीब छह वर्ष पहले उसकी भाभी ने उसकी जान-पहचान बेलहरी गांव के रहने वाले एक युवक से कराई थी। इसके बाद युवक का घर पर आना-जाना बढ़ गया। इसी दौरान उसने बहला-फुसलाकर उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिया।

युवक खुद तो विदेश चला गया, लेकिन फोटो वीडियो और स्क्रीनशॉट भाभी को भेज दिया

पीड़िता का आरोप है कि बाद में युवक ने उन तस्वीरों और वीडियो के जरिए उसे धमकाना शुरू कर दिया। बदनामी के डर से वह लंबे समय तक चुप रही। और मानसिक तनाव झेलती रही। कुछ समय बाद युवक विदेश चला गया। लेकिन उसका संपर्क उसकी भाभी से बना रहा।

अब फोटो वीडियो प्रसारित करने की धमकी देकर दूसरे युवक से संबंध बनाने का बना रही दबाव

शिकायत में कहा गया है कि युवक ने पुराने चैट, स्क्रीनशॉट और वीडियो भाभी को भेज दिए। आरोप है कि भाभी ने उन सामग्रियों को कुछ अन्य लोगों को भी दिखाया। अब वही वीडियो आधार बनाकर भाभी उस पर दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डाल रही है। मना करने पर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी जा रही है।

भाभी के घर संदिग्ध लोगों का बराबर आना जाना

पीड़िता ने यह भी बताया कि भाभी के घर पर संदिग्ध लोगों का आना-जाना लगा रहता है। जिससे उसे और उसकी मां को डर बना हुआ है। विरोध करने पर घर से निकाल देने की धमकी भी दी गई है। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने भाभी और युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

26 Feb 2026 05:46 pm

Published on:

26 Feb 2026 05:45 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Barabanki / भाभी ने ननद को एक युवक से मिलवाया… फिर बना लिया आपत्तिजनक फोटो वीडियो, अब शारीरिक संबंध बनाने के लिए कर रही ब्लैकमेल

बड़ी खबरें

View All

बाराबंकी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पैदल आए और 8 लाख की XUV लेकर फरार, बाराबंकी में टेस्ट ड्राइव के बहाने गाड़ी लेकर भागे चोर

car thief
बाराबंकी

13 दिन बाद जेल से बाहर आएंगे सपा नेता मनोज यादव, SC/ST कोर्ट के आदेश से बदला पूरा मामला

सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को कोर्ट से राहत, जमानत मिलने के बाद जेल से होंगे रिहा (फोटो सोर्स : WhatsApp Court News Group)
बाराबंकी

सेल्फी लेने पर भड़क गया दूल्हा, जमकर चले लात घूसे और कुर्सियां, जीजा हुए घायल

बाराबंकी

सात फेरे होते ही खुला लड़के का राज, नेग लेने आए किन्नर ले गए दूल्हे को साथ, दूल्हन पक्ष हैरान

सात फेरे पूरे होते ही खुला दूल्हे का राज
बाराबंकी

महाशिवरात्रि पर लोधेश्वर महादेवा में उमड़ा जनसैलाब, लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन और जलाभिषेक

महाशिवरात्रि 2026: बाराबंकी के लोधेश्वर महादेवा धाम में उमड़ी आस्था की भीड़, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
बाराबंकी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.