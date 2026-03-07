‘पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो’ बिहार की सियासत पर छिड़ा पोस्टर वार, सपा ने साधा भाजपा पर निशाना

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच सपा का तंज
Lucknow News: बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच सपा ने लखनऊ में भाजपा पर तीखा हमला किया है। सपा ने पार्टी मुख्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई है, जिसमें बिहार की ताजा राजनीतिक हलचल को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। यह होर्डिंग सपा नेता मोहम्मद इखलाक की ओर से लगाई गई है। इसमें नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब राज्यसभा जाने की तैयारी तक के सफर को तस्वीरों और शब्दों से दिखाया गया है। इस होर्डिंग से राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है।
होर्डिंग में सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है कि राजनीति का नया खेल। उसके नीचे गठबंधन के समय की तस्वीर लगाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार दिखाए गए हैं। तस्वीर में अमित शाह नीतीश कुमार को फूलों का गुलदस्ता देते नजर आ रहे हैं, जबकि पीछे नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। फिर "अब आया नया मोड़" लिखकर नीतीश कुमार की अकेली तस्वीर लगाई गई है। होर्डिंग को तीन हिस्सों में बांटा गया है, जो भाजपा की राजनीति पर सीधा कटाक्ष करती है।
पोस्टर में भाजपा को सीधे शब्दों में घेरा गया है। इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, सत्ता चलाने का सहारा लिया, जब जरूरत थी तब साथ रखा, काम निकल गया, तो किनारे कर दिया"। यह संदेश साफ तौर पर बताता है कि भाजपा ने नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया और अब उन्हें अलग कर दिया। सपा का कहना है कि भाजपा की यही नीति है- सहयोगियों को जरूरत पड़ने पर साथ रखना और काम निकलने पर छोड़ देना। यह होर्डिंग बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने की अफवाहों को हवा दे रही है।
होर्डिंग में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को भी जगह दी गई है। इसमें लिखा है कि अखिलेश यादव जी ने सही कहा था, BJP की राजनीति यही है…. पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो। अखिलेश यादव अक्सर भाजपा पर ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। इस बयान से सपा ने अपनी बात को और मजबूत बनाया है। होर्डिंग के जरिए सपा बिहार की घटनाओं को उत्तर प्रदेश की राजनीति से जोड़ रही है और विपक्षी एकता की कोशिश कर रही है।
इस पोस्टर के सामने आने के बाद लखनऊ और बिहार में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सपा के समर्थक कहते हैं कि यह होर्डिंग भाजपा की असली राजनीति को उजागर करती है और सटीक टिप्पणी है। वहीं, भाजपा के समर्थक इसे महज राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। वे कहते हैं कि सपा खुद अवसरवादी राजनीति करती है। फिलहाल, सपा कार्यालय के बाहर लगा यह पोस्टर लोगों के बीच बड़ा मुद्दा बना हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा बयानबाजी होगी। बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों से एनडीए में भी हलचल है।
