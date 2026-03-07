7 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

‘पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो’ बिहार की सियासत पर छिड़ा पोस्टर वार, सपा ने साधा भाजपा पर निशाना

सपा ने पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाकर भाजपा पर तीखा हमला किया है। पोस्टर में नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर और भाजपा के साथ उनके रिश्तों को दिखाते हुए आरोप लगाया गया।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Mar 07, 2026

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच सपा का तंज

नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा के बीच सपा का तंज

Lucknow News: बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच सपा ने लखनऊ में भाजपा पर तीखा हमला किया है। सपा ने पार्टी मुख्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगाई है, जिसमें बिहार की ताजा राजनीतिक हलचल को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। यह होर्डिंग सपा नेता मोहम्मद इखलाक की ओर से लगाई गई है। इसमें नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से लेकर अब राज्यसभा जाने की तैयारी तक के सफर को तस्वीरों और शब्दों से दिखाया गया है। इस होर्डिंग से राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है।

होर्डिंग का डिजाइन और संदेश

होर्डिंग में सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है कि राजनीति का नया खेल। उसके नीचे गठबंधन के समय की तस्वीर लगाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार दिखाए गए हैं। तस्वीर में अमित शाह नीतीश कुमार को फूलों का गुलदस्ता देते नजर आ रहे हैं, जबकि पीछे नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। फिर "अब आया नया मोड़" लिखकर नीतीश कुमार की अकेली तस्वीर लगाई गई है। होर्डिंग को तीन हिस्सों में बांटा गया है, जो भाजपा की राजनीति पर सीधा कटाक्ष करती है।

भाजपा पर सीधा निशाना

पोस्टर में भाजपा को सीधे शब्दों में घेरा गया है। इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, सत्ता चलाने का सहारा लिया, जब जरूरत थी तब साथ रखा, काम निकल गया, तो किनारे कर दिया"। यह संदेश साफ तौर पर बताता है कि भाजपा ने नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया और अब उन्हें अलग कर दिया। सपा का कहना है कि भाजपा की यही नीति है- सहयोगियों को जरूरत पड़ने पर साथ रखना और काम निकलने पर छोड़ देना। यह होर्डिंग बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के भाजपा से अलग होने की अफवाहों को हवा दे रही है।

अखिलेश यादव का बयान शामिल

होर्डिंग में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को भी जगह दी गई है। इसमें लिखा है कि अखिलेश यादव जी ने सही कहा था, BJP की राजनीति यही है…. पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो। अखिलेश यादव अक्सर भाजपा पर ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। इस बयान से सपा ने अपनी बात को और मजबूत बनाया है। होर्डिंग के जरिए सपा बिहार की घटनाओं को उत्तर प्रदेश की राजनीति से जोड़ रही है और विपक्षी एकता की कोशिश कर रही है।

राजनीतिक चर्चा और प्रतिक्रियाएं

इस पोस्टर के सामने आने के बाद लखनऊ और बिहार में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सपा के समर्थक कहते हैं कि यह होर्डिंग भाजपा की असली राजनीति को उजागर करती है और सटीक टिप्पणी है। वहीं, भाजपा के समर्थक इसे महज राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। वे कहते हैं कि सपा खुद अवसरवादी राजनीति करती है। फिलहाल, सपा कार्यालय के बाहर लगा यह पोस्टर लोगों के बीच बड़ा मुद्दा बना हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा बयानबाजी होगी। बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों से एनडीए में भी हलचल है।

ये भी पढ़ें

पहले ही तय हो चुका था नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान, यूपी के मंत्री ओपी राजभर का बड़ा खुलासा
लखनऊ
बिहार में कौन बनेगा अगला सीएम?

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Mar 2026 09:51 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो’ बिहार की सियासत पर छिड़ा पोस्टर वार, सपा ने साधा भाजपा पर निशाना

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

वर्दी में ड्यूटी, दिल में प्यार: संभल एसपी कृष्ण बिश्नोई और बरेली एसपी अंशिका वर्मा की शादी तय

संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और बरेली की एसपी अंशिका वर्मा की 29 मार्च को बाड़मेर में होगी शादी (फोटो सोर्स : Police Department )
लखनऊ

महंगाई का झटका: घरेलू LPG सिलेंडर 60 रुपये महंगा, नई कीमतें आज से लागू

आम जनता पर महंगाई की मार: घरेलू LPG सिलेंडर 60 रुपये महंगा, 7 मार्च से लागू नई कीमतों से बढ़ेगा खर्च (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी मंत्रिमंडल विस्तार, कई मंत्रियों की छुट्टी और नए चेहरों को मौका

2027 विधानसभा चुनाव से पहले हो सकता है बड़ा फेरबदल, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की तैयारी (फोटो सोर्स : cm X)
लखनऊ

पहले ही तय हो चुका था नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान, यूपी के मंत्री ओपी राजभर का बड़ा खुलासा

बिहार में कौन बनेगा अगला सीएम?
लखनऊ

जिंदा महिला को बता दिया मृत, डेथ सर्टिफिकेट पर करवा लिए साइन, हंगामे पर ICU से निकली जिंदा

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.