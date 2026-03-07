‘पहले इस्तेमाल करो, फिर बर्बाद करो’ बिहार की सियासत पर छिड़ा पोस्टर वार, सपा ने साधा भाजपा पर निशाना

इस पोस्टर के सामने आने के बाद लखनऊ और बिहार में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सपा के समर्थक कहते हैं कि यह होर्डिंग भाजपा की असली राजनीति को उजागर करती है और सटीक टिप्पणी है। वहीं, भाजपा के समर्थक इसे महज राजनीतिक बयानबाजी बता रहे हैं। वे कहते हैं कि सपा खुद अवसरवादी राजनीति करती है। फिलहाल, सपा कार्यालय के बाहर लगा यह पोस्टर लोगों के बीच बड़ा मुद्दा बना हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा बयानबाजी होगी। बिहार में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरों से एनडीए में भी हलचल है।