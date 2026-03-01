जिंदा महिला को बता दिया मृत, डेथ सर्टिफिकेट पर करवा लिए साइन, हंगामे पर ICU से निकली जिंदा

चांदनी कुमारी को गुरुवार सुबह प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे भर्ती कराया गया। शाम करीब 7 बजे ऑपरेशन के जरिए उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। डिलीवरी के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताते हुए उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया। महिला के ससुर अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि ICU में भर्ती करने के बाद अस्पताल प्रशासन इलाज के नाम पर बार-बार पैसे जमा कराता रहा। पहले 15 हजार रुपए जमा कराए गए, फिर 18,500 और उसके बाद 25 हजार रुपए जमा करवाए गए। परिजनों से खून लेकर रातभर चढ़ाया जाता रहा।