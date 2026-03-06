होली पर घर आए इंजीनियर भाई ने जुड़वा बहन को मार डाला, मां को भी घोंपा चाकू

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 25 वर्षीय इंजीनियर युवक ने दिनदहाड़े अपनी जुड़वा बहन की चाकू मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, आरोपी ने अपनी मां पर भी जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से कार लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।