होली से पहले उजड़ा परिवार: पत्नी के मायके जाने से आहत पति ने ट्रेन के आगे लगा दी छलांग; बिलखते रह गए तीन बच्चे

घर पहुंचते ही किसी बात को लेकर उनकी पत्नी रामवती से कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि बातचीत जल्द ही विवाद में बदल गई। नाराज होकर रामवती मायके जाने के लिए निकल पड़ीं। पत्नी का इस तरह जाना गुड्डू को गहरा आघात दे गया। गुस्से और आवेश में वह भी घर से निकल गए। परिवार के लोगों ने सोचा कि कुछ देर में सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन हालात ने अचानक खतरनाक मोड़ ले लिया।