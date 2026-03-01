होली से पहले उजड़ा परिवार: पत्नी के मायके जाने से आहत पति ने ट्रेन के आगे लगा दी छलांग; बिलखते रह गए तीन बच्चे

पत्नी के मायके जाने से आहत पति ने ट्रेन के आगे लगा दी छलांग | AI Generated Image
Husband Suicide Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जनपद के मूंढापांडे क्षेत्र में होली से ठीक पहले एक ऐसा हृदयविदारक हादसा हुआ, जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। पत्नी के मायके जाने से आहत एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। त्योहार की तैयारियों से सजा घर कुछ ही घंटों में सन्नाटे में बदल गया। जिस आंगन में रंग और गुलाल उड़ने की उम्मीद थी, वहां अब चीख-पुकार और आंसुओं का सैलाब है।
मिलक सिहोराबाजे गांव निवासी गुड्डू अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करते थे। करीब चार माह पहले वह काम पर गए थे और होली मनाने के लिए मंगलवार सुबह घर लौटे थे। परिवार को उम्मीद थी कि इस बार त्योहार साथ बीतेगा, बच्चे पिता के साथ रंग खेलेंगे और घर में रौनक लौटेगी। लेकिन किसे पता था कि यह वापसी उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगी।
घर पहुंचते ही किसी बात को लेकर उनकी पत्नी रामवती से कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि बातचीत जल्द ही विवाद में बदल गई। नाराज होकर रामवती मायके जाने के लिए निकल पड़ीं। पत्नी का इस तरह जाना गुड्डू को गहरा आघात दे गया। गुस्से और आवेश में वह भी घर से निकल गए। परिवार के लोगों ने सोचा कि कुछ देर में सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन हालात ने अचानक खतरनाक मोड़ ले लिया।
कुछ ही देर बाद गुड्डू मूंढापांडे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इसी दौरान दून एक्सप्रेस मुरादाबाद की ओर से गुजर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उन्होंने अचानक ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन बदहवास हालत में स्टेशन पहुंचे। उधर मायके जा रहीं रामवती को रास्ते में ही पति की मौत की खबर मिली। वह तुरंत वापस लौटीं, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस परिवार ने सुबह मिलकर त्योहार मनाने की उम्मीद की थी, वह शाम तक गहरे शोक में डूब चुका था।
मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटियां सुहानी और अनामिका और एक बेटा शिवा है। तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। वे बार-बार यही सवाल कर रहे हैं कि पापा क्यों चले गए। त्योहार की तैयारियों के बीच सजा घर अब सूना पड़ा है। बच्चों की आंखों में रंगों की जगह अब आंसू हैं और मासूम चेहरों पर इंतजार की रेखाएं स्थिर हो गई हैं।
मामले में इंस्पेक्टर मोहित चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पत्नी के मायके जाने से आहत होकर युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पूरी परिस्थितियां स्पष्ट हो सकें।
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
