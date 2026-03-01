3 मार्च 2026,

मंगलवार

मुरादाबाद

होली से पहले उजड़ा परिवार: पत्नी के मायके जाने से आहत पति ने ट्रेन के आगे लगा दी छलांग; बिलखते रह गए तीन बच्चे

Moradabad News: मुरादाबाद जिले के मूंढापांडे क्षेत्र में होली से पहले एक युवक ने पत्नी के मायके जाने से आहत होकर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। त्योहार की खुशियां कुछ ही घंटों में मातम में बदल गईं और परिवार शोक में डूब गया।

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Mar 03, 2026

moradabad husband suicide holi tragedy

पत्नी के मायके जाने से आहत पति ने ट्रेन के आगे लगा दी छलांग | AI Generated Image

Husband Suicide Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जनपद के मूंढापांडे क्षेत्र में होली से ठीक पहले एक ऐसा हृदयविदारक हादसा हुआ, जिसने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। पत्नी के मायके जाने से आहत एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। त्योहार की तैयारियों से सजा घर कुछ ही घंटों में सन्नाटे में बदल गया। जिस आंगन में रंग और गुलाल उड़ने की उम्मीद थी, वहां अब चीख-पुकार और आंसुओं का सैलाब है।

चार महीने बाद घर लौटा था गुड्डू

मिलक सिहोराबाजे गांव निवासी गुड्डू अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करते थे। करीब चार माह पहले वह काम पर गए थे और होली मनाने के लिए मंगलवार सुबह घर लौटे थे। परिवार को उम्मीद थी कि इस बार त्योहार साथ बीतेगा, बच्चे पिता के साथ रंग खेलेंगे और घर में रौनक लौटेगी। लेकिन किसे पता था कि यह वापसी उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगी।

मामूली विवाद ने लिया भयावह रूप

घर पहुंचते ही किसी बात को लेकर उनकी पत्नी रामवती से कहासुनी हो गई। बताया जा रहा है कि बातचीत जल्द ही विवाद में बदल गई। नाराज होकर रामवती मायके जाने के लिए निकल पड़ीं। पत्नी का इस तरह जाना गुड्डू को गहरा आघात दे गया। गुस्से और आवेश में वह भी घर से निकल गए। परिवार के लोगों ने सोचा कि कुछ देर में सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन हालात ने अचानक खतरनाक मोड़ ले लिया।

रेलवे स्टेशन पर उठाया खौफनाक कदम

कुछ ही देर बाद गुड्डू मूंढापांडे रेलवे स्टेशन पहुंच गए। इसी दौरान दून एक्सप्रेस मुरादाबाद की ओर से गुजर रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उन्होंने अचानक ट्रेन के सामने छलांग लगा दी। ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

खबर सुनते ही बिखर गया परिवार

घटना की जानकारी मिलते ही स्वजन बदहवास हालत में स्टेशन पहुंचे। उधर मायके जा रहीं रामवती को रास्ते में ही पति की मौत की खबर मिली। वह तुरंत वापस लौटीं, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। जिस परिवार ने सुबह मिलकर त्योहार मनाने की उम्मीद की थी, वह शाम तक गहरे शोक में डूब चुका था।

तीन मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

मृतक के परिवार में पत्नी के अलावा दो बेटियां सुहानी और अनामिका और एक बेटा शिवा है। तीनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। वे बार-बार यही सवाल कर रहे हैं कि पापा क्यों चले गए। त्योहार की तैयारियों के बीच सजा घर अब सूना पड़ा है। बच्चों की आंखों में रंगों की जगह अब आंसू हैं और मासूम चेहरों पर इंतजार की रेखाएं स्थिर हो गई हैं।

पुलिस कर रही है जांच

मामले में इंस्पेक्टर मोहित चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पत्नी के मायके जाने से आहत होकर युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात सामने आई है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है ताकि घटना की पूरी परिस्थितियां स्पष्ट हो सकें।

Published on:

03 Mar 2026 09:15 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / होली से पहले उजड़ा परिवार: पत्नी के मायके जाने से आहत पति ने ट्रेन के आगे लगा दी छलांग; बिलखते रह गए तीन बच्चे

