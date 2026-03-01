शांत लड़के से खूंखार आरोपी तक: गाजियाबाद मुठभेड़ में मारे गए जीशान सैफी की पूरी कहानी

YouTuber Salim Attack Case: यूपी के गाजियाबाद में रविवार रात हुई पुलिस मुठभेड़ ने अमरोहा जिले के सैदनगली कस्बे में रहने वाले एक साधारण परिवार की दुनिया उजाड़ दी। जिस जीशान सैफी को कभी परिवार और मोहल्ले में नेक और शरीफ लड़के के तौर पर जाना जाता था, वही अब पुलिस रिकॉर्ड में एक खतरनाक अपराधी के रूप में दर्ज होकर मौत की नींद सो चुका है। इस घटना के बाद से सैदनगली में मातम पसरा हुआ है और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर एक आम परिवार का बेटा अपराध की राह पर कैसे चला गया।