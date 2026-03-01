2 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

शांत लड़के से खूंखार आरोपी तक: गाजियाबाद मुठभेड़ में मारे गए जीशान सैफी की पूरी कहानी

Youtuber Salim Attack: गाजियाबाद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया आरोपी जीशान सैफी, मदरसे की तालीम से अपराध की दुनिया तक पहुंचने की कहानी।

3 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Mar 02, 2026

youtuber salim attack zeeshan saifi case

गाजियाबाद मुठभेड़ में मारे गए जीशान सैफी की पूरी कहानी | Image Vdieo Grab

YouTuber Salim Attack Case: यूपी के गाजियाबाद में रविवार रात हुई पुलिस मुठभेड़ ने अमरोहा जिले के सैदनगली कस्बे में रहने वाले एक साधारण परिवार की दुनिया उजाड़ दी। जिस जीशान सैफी को कभी परिवार और मोहल्ले में नेक और शरीफ लड़के के तौर पर जाना जाता था, वही अब पुलिस रिकॉर्ड में एक खतरनाक अपराधी के रूप में दर्ज होकर मौत की नींद सो चुका है। इस घटना के बाद से सैदनगली में मातम पसरा हुआ है और हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर एक आम परिवार का बेटा अपराध की राह पर कैसे चला गया।

मदरसे की तालीम से मिली थी जिंदगी की शुरुआत

सैदनगली के सकतपुर रोड स्थित दयानंद इंटर कॉलेज के पीछे रहने वाले बुनियाद अली का सबसे छोटा बेटा जीशान बचपन से ही शांत स्वभाव और मजहबी सोच वाला माना जाता था। पिता ने उसे धार्मिक शिक्षा दिलाने के लिए स्थानीय मदरसे में भेजा, जहां उसने तीन साल तक तालीम हासिल की। परिवार को उम्मीद थी कि जीशान आगे चलकर पढ़-लिखकर इज्जत की जिंदगी जिएगा, लेकिन किसे पता था कि यह बच्चा एक दिन अपराध की दुनिया में कदम रख देगा।

नोएडा पहुंचते ही बदल गई जिंदगी की दिशा

साल 2021 में 12वीं पास करने के बाद जीशान बेहतर भविष्य की तलाश में नोएडा चला गया, जहां उसका बड़ा भाई गुलफाम पहले से रहकर लकड़ी का काम करता था। शुरुआत में जीशान ने मेहनत-मजदूरी कर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन धीरे-धीरे उसका संपर्क गलत लोगों से जुड़ता चला गया। परिजनों का कहना है कि नोएडा जाने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा था, लेकिन किसी को अंदेशा नहीं था कि यह बदलाव इतना खतरनाक साबित होगा।

मजदूरी के पैसे लेने निकला और लापता हो गया

जीशान आखिरी बार 16 फरवरी को अपने माता-पिता से मिलने सैदनगली आया था। एक रात रुकने के बाद वह 17 फरवरी को वापस नोएडा लौट गया। परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार को वह किसी ठेकेदार से मजदूरी के पैसे लेने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। परिवार को उम्मीद थी कि वह देर-सवेर लौट आएगा, लेकिन फोन बंद मिलने से चिंता बढ़ती चली गई।

अस्पताल में भर्ती होने की खबर ने बढ़ाया दर्द

रविवार रात गाजियाबाद में हुई पुलिस मुठभेड़ के बाद सैदनगली पुलिस आधी रात को जीशान के घर पहुंची और परिवार को सिर्फ इतना बताया कि वह अस्पताल में भर्ती है। इस खबर से परिवार की धड़कनें तेज हो गईं। पूरी रात मां-बाप बेटे की सलामती की दुआ मांगते रहे, जबकि सोशल मीडिया पर जीशान की मौत की खबरें वायरल हो चुकी थीं। परिवार इस दोहरे सच के बीच पूरी रात टूटता-बिखरता रहा।

सोशल मीडिया पर मौत की खबर से पसरा मातम

जीशान की मौत की खबर सबसे पहले उसके चचेरे भाई मोहम्मद शादाब को इंटरनेट के जरिए मिली। जैसे ही यह सूचना मोहल्ले में फैली, सैदनगली में सन्नाटा छा गया। पड़ोसी और रिश्तेदार यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जिस लड़के को वे बचपन से जानते थे, वह अब पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। पूरे इलाके में मातम का माहौल बन गया और हर चेहरा सदमे में डूबा नजर आया।

पिता की टूटी उम्मीदें और उजड़ता सपना

बुनियाद अली लकड़ी का काम कर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते हैं। उन्होंने अपनी पांचों बेटियों की शादी कर दी थी और छोटे बेटे जीशान से उन्हें बहुत उम्मीदें थीं। उन्हें लगता था कि बेटा आगे चलकर परिवार का सहारा बनेगा, लेकिन अब वही बेटा अपराध की दुनिया में नाम दर्ज कराकर मौत के घाट उतर गया। पिता के लिए यह मान पाना बेहद मुश्किल हो रहा है कि मदरसे की तालीम लेने वाला बेटा गोलियों और कत्ल की कहानी का हिस्सा कैसे बन गया।

पुलिस की सफलता और परिवार की त्रासदी

पुलिस इस मुठभेड़ को अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी बता रही है, लेकिन दूसरी ओर एक परिवार अपने बेटे को खोने के दर्द से गुजर रहा है। एक तरफ कानून व्यवस्था के नाम पर पुलिस की कार्रवाई को सही ठहराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या समय रहते जीशान जैसे युवाओं को सही राह दिखाकर इस अंजाम से बचाया जा सकता था। यह घटना समाज के लिए भी एक बड़ा सबक है कि किस तरह गलत संगत और हालात किसी को भी अपराध की राह पर धकेल सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

02 Mar 2026 07:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / शांत लड़के से खूंखार आरोपी तक: गाजियाबाद मुठभेड़ में मारे गए जीशान सैफी की पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

चमचमाती क्रेटा से बकरी चोरी करने निकले थे ‘रईस’ चोर, लोगों ने बीच सड़क पर सिखा दिया कायदे का सबक

creta goat theft rampur accident
मुरादाबाद

मासूम की दर्दनाक मौत: खेलते-खेलते गटर में गिरी 3 साल की अदीबा, परिवार में पसरा मातम

3 year old girl drowned in gutter moradabad
मुरादाबाद

प्रॉपर्टी के नाम पर हनीट्रैप: मुरादाबाद में डीलर को फंसाकर बनाई अश्लील वीडियो, फिर मांगी गई 3 लाख की रंगदारी

moradabad property dealer honeytrap case
मुरादाबाद

मुरादाबाद पुलिस ने बिछाया गो-तस्करों के लिए जाल! बीच सड़क मुठभेड़, ताबड़तोड़ फायरिंग और फिर…

मुरादाबाद

ग्लोबल जंग का लोकल असर: मुरादाबाद के 2400 निर्यातकों पर मंडराया हजारों करोड़ के नुकसान का खतरा!

up exporters hit by iran israel us war
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.