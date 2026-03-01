ग्लोबल जंग का लोकल असर: मुरादाबाद के 2400 निर्यातकों पर मंडराया हजारों करोड़ के नुकसान का खतरा!

मुरादाबाद से हर साल करीब 8000 से 9000 करोड़ रुपये के हस्तशिल्प उत्पादों का निर्यात होता है। इन उत्पादों की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका, जापान और मिडिल ईस्ट के देश हैं। उद्योग से जुड़े कारोबारी बताते हैं कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह का राजनीतिक या सैन्य तनाव आते ही सबसे पहले ऑर्डर प्रभावित होते हैं। मौजूदा हालात में विदेशी खरीदार नए ऑर्डर देने से हिचकिचा रहे हैं और पहले से फाइनल हुए ऑर्डर भी रिव्यू में डाल दिए गए हैं। इससे जिले के निर्यातकों की नकदी व्यवस्था पर बड़ा दबाव पड़ सकता है।