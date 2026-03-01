रंग-गुलाल से सजी गलियां, पकवानों की खुशबू से महक उठा मुरादाबाद, खरीदारी में क्वालिटी पर नजर

खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका के चलते इस बार लोग मावा, खोया और अन्य सामग्री खरीदते समय अधिक सतर्क नजर आ रहे हैं। ग्राहक अब केवल भरोसेमंद दुकानों से ही खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। कई लोग पैक्ड और ब्रांडेड उत्पादों की ओर भी रुझान दिखा रहे हैं ताकि गुणवत्ता को लेकर किसी तरह का समझौता न हो। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक अब पहले की तुलना में ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं और सामान की शुद्धता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।