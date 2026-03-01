28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

मुरादाबाद

रंग-गुलाल से सजी गलियां, पकवानों की खुशबू से महक उठा मुरादाबाद, खरीदारी में क्वालिटी पर नजर

Moradabad News: होली से पहले मुरादाबाद के बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। लोग रंग-गुलाल, पिचकारियां, कपड़े और होली के पकवानों के लिए मावा, सूजी, मैदा व अन्य सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Feb 28, 2026

moradabad holi market food shopping

पकवानों की खुशबू से महक उठा मुरादाबाद | AI Generated Image

Holi Market Moradabad: होली के पर्व से पहले मुरादाबाद के प्रमुख बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है। शहर की गलियां रंग-बिरंगे गुलाल, पिचकारियों और सजावटी सामानों से सजी हुई हैं। गुरहट्टी, गंज बाजार और टाउनहॉल जैसे व्यस्त इलाकों में सुबह से देर रात तक लोगों की भीड़ उमड़ रही है।

बच्चे और युवा वर्ग खास तौर पर डिजाइनर और कार्टून कैरेक्टर वाली पिचकारियों के साथ-साथ रंग भरकर फेंकने वाले गुब्बारों की खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में उत्सव जैसा माहौल है और हर ओर होली के रंग नजर आ रहे हैं।

होली के पकवानों के लिए बढ़ी खरीदारी

होली पर बनने वाले पारंपरिक पकवानों की तैयारी के चलते किराना दुकानों पर सूजी, मैदा, देशी घी, रिफाइंड तेल, ड्राई फ्रूट और मसालों की बिक्री में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। महिलाएं घर पर गुझिया, मालपुआ और अन्य मिठाइयां बनाने के लिए सामग्री जुटाने में लगी हुई हैं। दुकानदारों के अनुसार इस बार लोग अधिक मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं ताकि त्योहार के दिन किसी तरह की कमी न रहे। देर शाम तक दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ बनी रहती है।

मिलावट के डर से खाद्य पदार्थों में सतर्कता

खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका के चलते इस बार लोग मावा, खोया और अन्य सामग्री खरीदते समय अधिक सतर्क नजर आ रहे हैं। ग्राहक अब केवल भरोसेमंद दुकानों से ही खरीदारी करना पसंद कर रहे हैं। कई लोग पैक्ड और ब्रांडेड उत्पादों की ओर भी रुझान दिखा रहे हैं ताकि गुणवत्ता को लेकर किसी तरह का समझौता न हो। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहक अब पहले की तुलना में ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं और सामान की शुद्धता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

कपड़ों और रेडीमेड शॉप्स पर ग्राहकों की भीड़

होली पर नया पहनावा पहनने की परंपरा को निभाते हुए कपड़ों की दुकानों और रेडीमेड शोरूम में भी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। हरथला, नवीनगर और बुद्धि विहार जैसे इलाकों में स्थित शोरूम देर रात तक खुले रह रहे हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी अपने-अपने पसंदीदा ट्रेंड के अनुसार कपड़ों का चयन कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस बार लोग फैशन ट्रेंड के साथ-साथ आरामदायक कपड़ों को भी प्राथमिकता दे रहे हैं।

बच्चों और युवाओं में खास उत्साह

होली को लेकर बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मुखौटे, वाटर गन और रंग-बिरंगे गुब्बारे इस बार खास आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। युवा वर्ग अपने दोस्तों के साथ मिलकर समूह में खरीदारी कर रहा है, वहीं बच्चे नई-नई डिज़ाइन वाली पिचकारियां देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बाजारों में बच्चों की चहक और युवाओं की मस्ती से त्योहार की रौनक और बढ़ गई है।

व्यापारियों के चेहरे पर लौटती मुस्कान

त्योहारी खरीदारी के चलते व्यापारियों के चेहरों पर भी खुशी साफ झलक रही है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार ग्राहक नए ट्रेंड को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और क्वालिटी को लेकर भी सजग हैं। कपड़ों से लेकर खाद्य सामग्री तक, हर चीज में पसंद और गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे व्यापारियों को उम्मीद है कि इस बार होली का त्योहार उनके लिए अच्छा कारोबार लेकर आएगा।

Published on:

28 Feb 2026 07:42 pm

रंग-गुलाल से सजी गलियां, पकवानों की खुशबू से महक उठा मुरादाबाद, खरीदारी में क्वालिटी पर नजर

