बदला पूरा हुआ, पुलिस चौकी के पास कारोबारी को गोलियों से भूना; मर्डर के बाद हत्यारे का खौफनाक कबूलनामा

फरमान ने वीडियो में दावा किया कि अनीस ने चुनाव के दौरान उस पर चोरी का आरोप लगाया था और कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की थी। साथ ही उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी गई थी। फरमान के मुताबिक, उसके पिता अनीस के रिश्तेदार का ट्रक चलाते हैं और उसी विवाद के बाद से उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। इसी डर और बदले की भावना में उसने इस वारदात को अंजाम दिया।