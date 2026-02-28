28 फ़रवरी 2026,

शनिवार

मुरादाबाद

बदला पूरा हुआ, पुलिस चौकी के पास कारोबारी को गोलियों से भूना; मर्डर के बाद हत्यारे का खौफनाक कबूलनामा

Moradabad Murder News: मुरादाबाद के कुंदरकी नगर में पुलिस चौकी के पास तरावीह से लौट रहे कारोबारी मो. अनीस की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

3 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Feb 28, 2026

moradabad police chowki businessma murder

पुलिस चौकी के पास कारोबारी को गोलियों से भूना..

Businessma Murder Moradabad: यूपी के मुरादाबाद जिले के कुंदरकी में शुक्रवार शाम पुलिस चौकी के पास हुई कारोबारी की हत्या ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। जिला पंचायत सदस्य के देवर और कारोबारी मो. अनीस (48) को घर के ठीक सामने निशाना बनाया गया। हमलावरों ने बेहद नजदीक से फायरिंग की, जिसमें पीठ में तीन गोलियां लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग सहम गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

नमाज से लौटते वक्त हुआ हमला

मो. अनीस शुक्रवार की शाम तरावीह की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। जैसे ही वे अपने घर के सामने पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चार से पांच राउंड फायरिंग हुई। कुछ ही सेकेंड में हमला कर आरोपी फरार हो गए और अनीस खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़े।

मौके पर जुटी भीड़, मची अफरा-तफरी

घटना के तुरंत बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई। घर के सामने गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। देखते ही देखते घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। परिजन बदहवास हालत में घायल अनीस को उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वारदात के बाद पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए अहम सबूत

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर क्राइम सीन को सुरक्षित किया गया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, दो चप्पल और अन्य अहम साक्ष्य जुटाए। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की।

हत्या के बाद वायरल हुआ वीडियो

हत्या के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक युवक खुद को मो. फरमान बता रहा है। वीडियो में फरमान ने दावा किया कि उसी ने अनीस की हत्या की है। उसने हाथ में पिस्टल दिखाते हुए कहा कि उसने तीन गोलियां मारकर अपना बदला ले लिया है। वीडियो में फरमान ने चुनावी रंजिश को हत्या की वजह बताया है।

चुनावी विवाद बना कत्ल की वजह

फरमान ने वीडियो में दावा किया कि अनीस ने चुनाव के दौरान उस पर चोरी का आरोप लगाया था और कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की थी। साथ ही उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी गई थी। फरमान के मुताबिक, उसके पिता अनीस के रिश्तेदार का ट्रक चलाते हैं और उसी विवाद के बाद से उसे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। इसी डर और बदले की भावना में उसने इस वारदात को अंजाम दिया।

परिजनों ने किया हमलावरों का पीछा

जब हमलावरों ने अनीस पर फायरिंग की, उस वक्त कुछ दूरी पर उनके भाई, बेटा और अन्य रिश्तेदार भी चल रहे थे। गोलियों की आवाज सुनते ही वे दौड़कर मौके पर पहुंचे और हमलावरों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। इसके बाद परिजन घायल अनीस को संभालने में जुट गए।

पुलिस चौकी के पास हुई वारदात पर सवाल

जिस स्थान पर हत्या हुई, उसके पास ही ब्लॉक कार्यालय, बैंक शाखाएं और पुलिस चौकी स्थित है। इतनी संवेदनशील जगह पर खुलेआम गोलीबारी होना सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, लेकिन कई कैमरे बंद मिले। इससे जांच में पुलिस को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

आरोपी की तलाश में दबिश, पुलिस अलर्ट

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी फरमान की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी और वायरल वीडियो की तकनीकी जांच भी कर रही है।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Feb 2026 02:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / बदला पूरा हुआ, पुलिस चौकी के पास कारोबारी को गोलियों से भूना; मर्डर के बाद हत्यारे का खौफनाक कबूलनामा

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

