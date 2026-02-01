14 साल की बच्ची ने दिया बेटी को जन्म, रेप…वीडियो और ब्लैकमेलिंग का हुई शिकार

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र से नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले युवक ने 14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर लगातार शोषण करता रहा। पीड़िता ने हाल ही में एक निजी अस्पताल में बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद मामला उजागर हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।