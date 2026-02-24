आधी रात गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट: मुरादाबाद में घायल हुआ गोकशी का शातिर आरोपी, साथी फरार!

Moradabad Police Encounter: मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और गोकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल के भीतर कुछ लोग अवैध रूप से गोकशी की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही भोजपुर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। जंगल का इलाका होने के कारण पुलिस को सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ा ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो।