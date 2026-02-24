आधी रात गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट: मुरादाबाद में घायल हुआ गोकशी का शातिर आरोपी, साथी फरार!

आधी रात गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट...
Moradabad Police Encounter: मुरादाबाद जिले के भोजपुर थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और गोकशी के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जंगल के भीतर कुछ लोग अवैध रूप से गोकशी की तैयारी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही भोजपुर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी। जंगल का इलाका होने के कारण पुलिस को सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ा ताकि किसी प्रकार की जनहानि न हो।
जैसे ही पुलिस टीम संदिग्धों के करीब पहुंची, आरोपियों को अपनी घेराबंदी का अहसास हो गया। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लग गई। गोली लगते ही आरोपी जमीन पर गिर पड़ा, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर फरार हो गया।
पुलिस ने घायल आरोपी को मौके पर काबू में लेकर तुरंत उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भिजवाया। प्राथमिक इलाज के बाद उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान भोजपुर निवासी कमर हसन के रूप में बताई। पुलिस अभिलेखों के अनुसार कमर हसन पर पहले से ही गोकशी से जुड़े कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था।
मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस और गोकशी से संबंधित अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक आरोपी जंगल में गोकशी की पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। घटनास्थल की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाए गए हैं और पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया है ताकि फरार साथी को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।
पुलिस ने जंगल और आसपास के इलाकों में सघन कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर दी गई हैं और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा कर लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
मुरादाबाद
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग