21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

‘अल्लाह को सुनाने के लिए शोर की जरूरत नहीं है’, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले-इस्लाम की जानकारी….

Acharya Pramod Krishnam Big Statement: आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह को सुनाने के लिए शोर की जरूरत नहीं है।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Harshul Mehra

Feb 21, 2026

acharya pramod krishnam big statement said there is no need for noise to make allah heardacharya pramod krishnam big statement said there is no need for noise to make allah heard

आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान। फोटो सोर्स-IANS

Acharya Pramod Krishnam Big Statement: आचार्य प्रमोद कृष्णम अखाड़ा परिषद से जगद्गुरु की उपाधि मिलने के बाद पहली बार मुरादाबाद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह को सुनाने के लिए शोर की जरूरत नहीं होती है।

UP News In Hindi: 'सच्ची इबादत शांत मन और नीयत से होती है'

साथ ही उन्होंने मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप भी लगाया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि आस्था दिल से जुड़ी होती है, इसे तेज आवाज या तकनीक के सहारे साबित करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, '' सच्ची इबादत शांत मन और नीयत से होती है, ना कि लाउडस्पीकर से। रमजान इबादत और मोहब्बत का महीना है। इसे सियासत से जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है।''

Uttar Pradesh News in Hindi: 'कमाल अख्तर को इस्लाम की जानकारी नहीं'

आचार्य प्रमोद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, "कमाल अख्तर को इस्लाम की जानकारी नहीं है, उनकी तबीयत अच्छी होनी चाहिए और इस्लाम को स्टडी करना चाहिए। इस्लाम किसी को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। रमजान मोहब्बत और इबादत का महीना है, पैगंबर की हदीसों को गौर से पढ़ना चाहिए। रमजान इबादत और नियत का मसला है, लाउडस्पीकर का नहीं।"

Moradabad News: इस्लाम के कंधे पर सियासत की बात कही

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सपा पर आरोप लगाया कि पार्टी इस्लाम के कंधे पर सियासत कर रही है और इस्लाम को छोटा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी इस्लाम का इस्तेमाल करके सियासत न करे, इस्लाम को छोटा करने की कोशिश न करे। 2027 के चुनाव में मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश करना गलत है। वो सियासत करें लेकिन दीन का नाम लेकर नहीं।"

Moradabad News in Hindi: विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा

आचार्य प्रमोद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वे मुसलमानों को हिंदुस्तानी बनने से रोकना चाहते हैं और उन्हें अलग-थलग करके राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। उन्होंने कहा, "हिंदुस्तान का मुसलमान वतनपरस्त है, लेकिन विपक्ष के नेता मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। कानून कुछ कहता है और ये उन्हें गलत रास्ते पर ले जाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सभी मुस्लिम भाई-बहनों को चाहिए कि इस महीने इबादत करें, सियासत का नहीं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी और लेफ्ट पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक रही हैं।"

बता दें कि यूपी में रमजान पर लाउडस्पीकर की अनुमति ना देने के फैसले को समाजवादी पार्टी ने गलत बताया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक शिवपाल यादव ने कहा, "प्रदेश की BJP सरकार समाज के कुछ वर्गों के खिलाफ है। यह जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है और इसीलिए ऐसे फैसले ले रही है। सभी धर्मों के लोगों को आजादी मिली है, लेकिन सरकार जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश करती है।"

ये भी पढ़ें

‘मुर्गा’ और ‘दाना’ कोडवर्ड का होता था इस्तेमाल; उपद्रव में असलाह सप्लाई करने वाले गिरोह के ‘गुप्त राज’ आए सामने
बरेली
secrets of gang supplying weapons during bareilly riots have come to light up news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 02:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / ‘अल्लाह को सुनाने के लिए शोर की जरूरत नहीं है’, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले-इस्लाम की जानकारी….

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्यार ‘दीवाना’ होता है! रमजान के महीने में मुनतरीन ने तोड़ा रोजा; मंदिर में अजय के साथ लिए 7 फेरे

muntarin broke roza in ramzan and married ajay in temple moradabad up news
मुरादाबाद

रूह को नहीं मिल रहा सुकून, अब अल्लाह के पास जा रहा हूँ… सुसाइड नोट में दर्द लिख छात्र ने दुनिया को कहा अलविदा

riyaz moradabad student suicide bareilly
मुरादाबाद

Holi Special Train: रेलवे का बड़ा तोहफा, मुरादाबाद से गोरखपुर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन; राजस्थान रूट पर भी राहत

holi special train moradabad gorakhpur march
मुरादाबाद

‘हर घर पानी’ के नाम पर घोटाले का आरोप, कमाल अख्तर ने सरकार को कटघरे में किया खड़ा, कही ये बात..

kamal akhtar jal jeevan mission scam
मुरादाबाद

अमीषा पटेल पर कानूनी शिकंजा: समन के बाद भी कोर्ट में नहीं हुईं पेश, अब पुलिस करेगी गिरफ्तार?

ameesha patel non bailable warrant moradabad
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.