मुरादाबाद

रूह को नहीं मिल रहा सुकून, अब अल्लाह के पास जा रहा हूँ… सुसाइड नोट में दर्द लिख छात्र ने दुनिया को कहा अलविदा

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद से लापता छात्र रियाज की बरेली में ट्रेन से कटकर मौत हो गई। सुसाइड नोट और आखिरी व्हाट्सएप मैसेज में उसने मानसिक तनाव और अंदरूनी संघर्ष का जिक्र किया।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Feb 19, 2026

riyaz moradabad student suicide bareilly

सुसाइड नोट में दर्द लिख छात्र ने दुनिया को कहा अलविदा..

Moradabad Student Suicide Bareilly: मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा नगर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। वार्ड 26 निवासी 20 वर्षीय छात्र रियाज बीते 16 फरवरी से अचानक लापता हो गया था। परिजन और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए थे। शुरुआत में परिजनों को लगा कि वह किसी दोस्त के यहां चला गया होगा, लेकिन समय बीतने के साथ चिंता बढ़ती चली गई। परिवार की बेचैनी हर गुजरते घंटे के साथ और गहरी होती गई।

व्हाट्सएप पर आया सुसाइड नोट

लापता होने के अगले दिन रियाज ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक भावुक संदेश भेजा। इस संदेश में उसने अपने मन की बेचैनी और अंदरूनी संघर्ष का जिक्र करते हुए आत्महत्या की बात कही। संदेश पढ़ते ही उसके दोस्तों और परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तलाश और तेज कर दी गई।

उत्तराखंड तक पहुंची पुलिस

पुलिस और परिजनों ने रियाज को खोजने के लिए ठाकुरद्वारा, काशीपुर, जसपुर और रेलवे स्टेशनों समेत कई संभावित ठिकानों पर छानबीन की। मोबाइल की अंतिम लोकेशन उत्तराखंड के सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में मिली थी। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया, जिससे परिवार की चिंता और गहरा गई। हर गुजरते दिन के साथ परिजनों की उम्मीद टूटती चली गई।

बरेली से आई दुखद सूचना

बुधवार शाम बरेली जीआरपी की ओर से कोतवाली को सूचना मिली कि एक युवक ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली है। पहचान होने पर पता चला कि मृतक वही लापता छात्र रियाज है। खबर मिलते ही परिजन बदहवास हालत में बरेली के लिए रवाना हो गए। बेटे की मौत की सूचना से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

बीए का छात्र और स्टेनो की तैयारी

रियाज मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा क्षेत्र का रहने वाला था। उसके पिता मो. आरिफ कन्फेक्शनरी सेल्समैन के रूप में काम करते हैं। रियाज परिवार का इकलौता बेटा था और बीए की पढ़ाई कर रहा था। इसके साथ ही वह नगर के एक कोचिंग सेंटर पर स्टेनो की तैयारी भी कर रहा था। परिवार को उससे काफी उम्मीदें थीं कि वह पढ़-लिखकर आगे बढ़ेगा और घर का सहारा बनेगा।

कई दिनों से नहीं सो पाया था छात्र

पुलिस के अनुसार रियाज पिछले कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। बताया गया कि वह लगातार कई रातों से ठीक से सो नहीं पाया था। कुछ समय पहले परिजनों ने उसका इलाज भी कराया था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति में खास सुधार नहीं हो सका। अंदरूनी तनाव और बेचैनी धीरे-धीरे उस पर हावी होती चली गई।

सुसाइड नोट में छलका दर्द

रियाज द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में उसने अपने माता-पिता के प्रति आभार जताया और बहन की शादी अच्छे से होने की इच्छा व्यक्त की। उसने साफ लिखा कि उस पर न तो समाज का दबाव है और न ही परिवार का, बल्कि वह अपने भीतर चल रहे संघर्ष से परेशान था। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से अपने माता-पिता और बहन का ख्याल रखने की अपील भी की। यह नोट पढ़कर हर किसी की आंखें नम हो गईं।

इलाके में शोक का माहौल

घटना की खबर फैलते ही ठाकुरद्वारा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार और परिचित परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। हर कोई यही सवाल कर रहा है कि आखिर इतना होनहार छात्र इस कदर टूट कैसे गया। यह घटना समाज के सामने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की बड़ी चुनौती भी खड़ी करती है।

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Feb 2026 07:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / रूह को नहीं मिल रहा सुकून, अब अल्लाह के पास जा रहा हूँ… सुसाइड नोट में दर्द लिख छात्र ने दुनिया को कहा अलविदा

