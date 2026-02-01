रूह को नहीं मिल रहा सुकून, अब अल्लाह के पास जा रहा हूँ… सुसाइड नोट में दर्द लिख छात्र ने दुनिया को कहा अलविदा

Moradabad Student Suicide Bareilly: मुरादाबाद जिले के ठाकुरद्वारा नगर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। वार्ड 26 निवासी 20 वर्षीय छात्र रियाज बीते 16 फरवरी से अचानक लापता हो गया था। परिजन और पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए थे। शुरुआत में परिजनों को लगा कि वह किसी दोस्त के यहां चला गया होगा, लेकिन समय बीतने के साथ चिंता बढ़ती चली गई। परिवार की बेचैनी हर गुजरते घंटे के साथ और गहरी होती गई।