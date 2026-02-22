मुरादाबाद में धू-धू कर जला बाजार: 25 साल पुरानी यादें और लाखों का माल राख, तबाही का मंजर देख कांप उठे लोग!

यह दुकान हरीश उर्फ सुमित उतरेजा की थी, जो पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र में थोक व्यापार कर रहे थे। दुकान के भीतर भारी मात्रा में रेडीमेड कपड़ों और कपड़े के थानों का स्टॉक जमा था। प्राथमिक आकलन के अनुसार, इस अग्निकांड में करीब 70 से 80 लाख रुपये का माल जलकर पूरी तरह राख हो गया है। व्यापारी समुदाय के लिए यह एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है, क्योंकि सालों की मेहनत से खड़ा किया गया साम्राज्य पल भर में खाक हो गया।