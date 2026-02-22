22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुरादाबाद

मुरादाबाद में धू-धू कर जला बाजार: 25 साल पुरानी यादें और लाखों का माल राख, तबाही का मंजर देख कांप उठे लोग!

Moradabad News: यूपी के मुरादाबाद स्थित व्यस्त बुद्ध बाजार में शनिवार देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

मुरादाबाद

image

Mohd Danish

Feb 22, 2026

moradabad buddh bazar fire cloth shop loss

मुरादाबाद में धू-धू कर जला बाजार..

Fire Cloth Shop News Moradabad:उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई है। शहर के सबसे व्यस्त व्यापारिक केंद्र 'बुद्ध बाजार' में शनिवार की देर रात उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब एक प्रतिष्ठित थोक कपड़े की दुकान आग की लपटों के घेरे में आ गई। महज चंद घंटों के भीतर ही दशकों पुरानी यह दुकान मलबे के ढेर में बदल गई।

बाजार बंद होते ही शुरू हुआ तबाही का मंजर

शनिवार (21 फरवरी) की रात करीब 10:30 बजे, जब दुकानदार अपनी दुकानें बढ़ाकर घर की ओर निकल रहे थे, तभी न्यू क्लॉक मार्केट स्थित 'शिव शक्ति क्लॉथ हाउस' के शटर के भीतर से काला धुआं निकलता देखा गया। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर-दूर से आसमान में लालिमा देखी जा सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला।

लाखों का स्टॉक राख

यह दुकान हरीश उर्फ सुमित उतरेजा की थी, जो पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र में थोक व्यापार कर रहे थे। दुकान के भीतर भारी मात्रा में रेडीमेड कपड़ों और कपड़े के थानों का स्टॉक जमा था। प्राथमिक आकलन के अनुसार, इस अग्निकांड में करीब 70 से 80 लाख रुपये का माल जलकर पूरी तरह राख हो गया है। व्यापारी समुदाय के लिए यह एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका है, क्योंकि सालों की मेहनत से खड़ा किया गया साम्राज्य पल भर में खाक हो गया।

दमकल की मुस्तैदी और स्थानीय लोगों का साहस

सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। संकरी गलियां होने के बावजूद फायर ब्रिगेड के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि हादसा देर रात हुआ जब बाजार में भीड़ काफी कम हो चुकी थी, वरना किसी बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता था। दमकल कर्मियों ने घंटों तक कूलिंग ऑपरेशन चलाया ताकि आग आसपास की अन्य दुकानों को अपनी चपेट में न ले सके।

शॉर्ट सर्किट की आशंका

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि के लिए जांच जारी है। इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में भारी रोष और चिंता है। व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि बुद्ध बाजार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में फायर सेफ्टी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं और रात के समय पुलिस गश्त बढ़ाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को समय रहते रोका जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 01:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Moradabad / मुरादाबाद में धू-धू कर जला बाजार: 25 साल पुरानी यादें और लाखों का माल राख, तबाही का मंजर देख कांप उठे लोग!

बड़ी खबरें

View All

मुरादाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पति ने ही तार-तार की पत्नी की अस्मत, इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर वायरल किए अश्लील वीडियो

husband leaked wife private video moradabad
मुरादाबाद

Holi Special Train: रेलवे का होली गिफ्ट, कंफर्म टिकट की नो टेंशन! मुरादाबाद होकर गुजरेंगी 6 नई स्पेशल ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

Holi Special Train List 2026
मुरादाबाद

‘अल्लाह को सुनाने के लिए शोर की जरूरत नहीं है’, आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले-इस्लाम की जानकारी….

acharya pramod krishnam big statement said there is no need for noise to make allah heardacharya pramod krishnam big statement said there is no need for noise to make allah heard
मुरादाबाद

प्यार ‘दीवाना’ होता है! रमजान के महीने में मुनतरीन ने तोड़ा रोजा; मंदिर में अजय के साथ लिए 7 फेरे

muntarin broke roza in ramzan and married ajay in temple moradabad up news
मुरादाबाद

रूह को नहीं मिल रहा सुकून, अब अल्लाह के पास जा रहा हूँ… सुसाइड नोट में दर्द लिख छात्र ने दुनिया को कहा अलविदा

riyaz moradabad student suicide bareilly
मुरादाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.