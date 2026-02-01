खाकी पर भारी पड़ी लापरवाही: मुरादाबाद SSP की बड़ी कार्रवाई, 5 पुलिसकर्मी एक साथ सस्पेंड; मचा हड़कंप!

मुरादाबाद SSP की बड़ी कार्रवाई | Image - FB/@MoradabadPolice
Action by Moradabad SSP: एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, मुरादाबाद में खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां सर्विलांस सेल के पुलिसकर्मियों ने मेडिकल स्टोर संचालक से अवैध वसूली कर ली। मामले के उजागर होते ही सतपाल अंतिल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसने पुलिस की कथित कार्रवाई की सच्चाई सामने ला दी।
जानकारी के अनुसार, एसएसपी कार्यालय से संचालित सर्विलांस सेल के पांच पुलिसकर्मी सुनियोजित तरीके से कोतवाली क्षेत्र स्थित एक मेडिकल स्टोर पर पहुंचे। खुद को उड़नदस्ता और ड्रग विभाग की टीम बताकर उन्होंने अचानक छापा मारा। स्टोर संचालक कुछ समझ पाता, इससे पहले ही उस पर प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री का आरोप मढ़ दिया गया।
छापेमारी के दौरान संचालक को हिरासत में ले लिया गया और कथित तौर पर गंभीर कार्रवाई का डर दिखाया गया। पुलिसकर्मियों ने मामले को रफा-दफा करने के एवज में एक लाख रुपये की मांग की। डर और दबाव में आए मेडिकल स्टोर संचालक ने जैसे-तैसे 40 हजार रुपये का इंतजाम किया और पैसे देने के बाद ही उसे छोड़ा गया।
पीड़ित के परिजनों के अनुसार, विरोध करने पर पुलिसकर्मियों ने मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़ की और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को नुकसान पहुंचाया। डीवीआर तक उखाड़कर ले जाने की कोशिश की गई, ताकि कोई सबूत न बचे। हालांकि आसपास लगे अन्य कैमरों की फुटेज से पूरी घटना रिकॉर्ड हो चुकी थी।
घटना की जानकारी मिलने पर पीड़ित परिजन एसएसपी कार्यालय पहुंचे और पूरे प्रकरण की शिकायत की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच सीओ कटघर को सौंपी गई। जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें पांचों पुलिसकर्मी पीड़ित को अपने साथ ले जाते साफ दिखाई दिए।
सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को बुलाकर पूछताछ की गई। सवालों के सामने वे निरुत्तर हो गए और घटना से इनकार भी नहीं कर सके। जांच अधिकारी के समक्ष उनके बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद पूरी साजिश की परतें खुलती चली गईं।
जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने सर्विलांस प्रभारी वीर बोस सहित सिपाही शिवम चिकारा, विपिन शर्मा, यश दहिया और मनोज यादव को निलंबित कर दिया। सभी के खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है। एसएसपी ने साफ शब्दों में कहा कि कानून की आड़ में अपराध करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
बताया जा रहा है कि सर्विलांस टीम में कुल नौ पुलिसकर्मी तैनात थे, जिनमें से कई लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे हुए थे। अब प्रशासन अन्य पुलिसकर्मियों के तबादले और कार्रवाई की तैयारी में जुट गया है। इस पूरे प्रकरण ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।
