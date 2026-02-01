खाकी पर भारी पड़ी लापरवाही: मुरादाबाद SSP की बड़ी कार्रवाई, 5 पुलिसकर्मी एक साथ सस्पेंड; मचा हड़कंप!

Action by Moradabad SSP: एक न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार, मुरादाबाद में खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां सर्विलांस सेल के पुलिसकर्मियों ने मेडिकल स्टोर संचालक से अवैध वसूली कर ली। मामले के उजागर होते ही सतपाल अंतिल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसने पुलिस की कथित कार्रवाई की सच्चाई सामने ला दी।