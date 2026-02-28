जज के पिता का बेरहमी से कत्ल, नमाज को जाते समय स्कूटी रोककर साले ने सिर में दागी गोली

घटना शुक्रवार शाम करीब 7:30 बजे की है। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की जिगर कॉलोनी के निवासी मोहम्मद असद अपने बड़े साले मुजाहिद के साथ स्कूटी पर सवार होकर नागफनी इलाके की लाल मस्जिद में तरावीह की नमाज पढ़ने जा रहे थे। जैसे ही उनकी स्कूटी बंगला गांव चौराहे के पास पहुंची तभी पीछे से एक बाइक पर सवार होकर मोहम्मद असद का छोटा साला मोहम्मद जफर अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा। चश्मदीदों के अनुसार, हमलावरों ने स्कूटी के पास बाइक सटाई और जफर ने पिस्टल निकालकर सीधे असद के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही असद लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए।