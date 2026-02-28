दुर्लभ प्रजाति का सांप और पैंगोलिन की खाल की बरामद, बनाई जाती हैं शक्ति वर्धक दवाएं, 3 तस्कर गिरफ्तार

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही इन जीवों का शिकार करना भी गैरकानूनी है। आरोपियों ने बताया कि बरामद किया गया माल लातेहार (झारखंड) के राजू उरांव नमक शख्स से मिला था। राजू पूर्व में नक्सली गतिविधियों में शामिल था। फिलहाल, वह जमानत पर हाल ही में जेल से छूटकर बाहर आया है। एसटीएफ ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है।