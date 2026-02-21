मिर्जापुर में मंदबुद्धि किशोरी के साथ हैवानियत, बनाया वीडियो, हिरासत में 2 लोग

घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर एडिशनल एसपी नितेश सिंह व सीओ सदर पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य भी एकत्रित किए हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में पुलिस कई स्थानों पर दबिश दे रही है। वहीं, पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।