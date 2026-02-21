21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

मिर्जापुर

मिर्जापुर में मंदबुद्धि किशोरी के साथ हैवानियत, बनाया वीडियो, हिरासत में 2 लोग

मिर्ज़ापुर में एक मंदबुद्धि किशोरी के साथ बहला-फुसलाकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि इस दौरान घटना का वीडियो बनाकर वायरल किया गया...

मिर्जापुर

image

Vijendra Mishra

Feb 21, 2026

Mirzapur News: कछवा थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता मंदबुद्धि है और इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने पूरी वारदात का एक वीडियो भी बनाया है जो वायरल हो रहा है।

दुष्कर्म का बनाया वीडियो

जानकारी के मुताबिक, कछवा थानाक्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ तीन युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप है कि इस दौरान तीनों ने दुष्कर्म का वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और दुष्कर्म की घटना में शामिल दो लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है।

अंधेरे का फायदा उठाकर दुष्कर्म

आरोपियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर किशोरी के साथ सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने बताया कि बीदापुर के रहने वाले कारण मांझी ने अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता के पिता को इस बात की जानकारी हुई, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की।

घटनास्थल पहुंचे अधिकारी

घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर एडिशनल एसपी नितेश सिंह व सीओ सदर पर फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य भी एकत्रित किए हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश में पुलिस कई स्थानों पर दबिश दे रही है। वहीं, पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है।

21 Feb 2026 11:53 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mirzapur / मिर्जापुर में मंदबुद्धि किशोरी के साथ हैवानियत, बनाया वीडियो, हिरासत में 2 लोग

मिर्जापुर

उत्तर प्रदेश

