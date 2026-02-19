ठायं…ठायं…ठायं, 3 करोड़ की लूट के बाद एनकाउंटर, भागते बदमाशों पर चली गोलियां

भाग रहे बदमाशों का जब यूपी पुलिस ने पीछा करना शुरू किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दो बदमाश के पैर में गोली लगी। इसके बाद कार सवार सभी चारों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। फिलहाल सभी आरोपी यूपी पुलिस के कस्टडी में है और छत्तीसगढ़ पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर उन्हें लेकर बिलासपुर जाएगी। हालांकि, पुलिस ने अभी यह नहीं बताया है कि लुटेरों के पास से कितना माल बरामद हुआ है।