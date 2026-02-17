श्रमिक के खाते से हुआ 17 करोड़ का लेनदेन, आयकर विभाग के नोटिस के बाद हुई जानकारी, SP ऑफिस पहुंचा पीड़ित

मिर्जापुर में एक श्रमिक के खाते से 17 करोड़ रुपए का लेनदेन होने का मामला सामने आया है। आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद श्रमिक ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है। श्रमिक के मुताबिक, उसे इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उसके खाते से कोई लेनदेन भी किया जा रहा है। उसने बताया कि वह ठेकेदार के यहां काम करता था और ठेकेदार ने उसके खाते खुलवाए थे व उसका संचालन ठेकेदार ही कर रहा था।