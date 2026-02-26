मुठभेड़ के बाद ‘मेहंदी हसन’ अरेस्ट, ₹25000 का था इनाम, तमंचा बरामद

जानकारी के मुताबिक, राजगढ़ थाना क्षेत्र में एसओजी व पुलिस की ₹25000 के इनामी बदमाश मेहंदी हसन उर्फ लल्लू नट के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें गोली लगने से वह घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान मेहंदी हसन का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि फरार उसके साथी को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है।