मुठभेड़ के बाद ‘मेहंदी हसन’ अरेस्ट, ₹25000 का था इनाम, तमंचा बरामद

मिर्जापुर: राजगढ़ पुलिस व एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ₹25000 के इनामी गो तस्कर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया है और पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं, अंधेरे का फायदा उठाकर उसका एक साथ ही मौके से भागने में कामयाब हो गया।
एक बदमाश हुआ फरार
जानकारी के मुताबिक, राजगढ़ थाना क्षेत्र में एसओजी व पुलिस की ₹25000 के इनामी बदमाश मेहंदी हसन उर्फ लल्लू नट के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें गोली लगने से वह घायल हो गया। मुठभेड़ के दौरान मेहंदी हसन का साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि फरार उसके साथी को पकड़ने के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
टेलर जंगल सेमरी के पास हुई मुठभेड़
पुलिस के मुताबिक, मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी की संतनगर से गोवंशों की खरीद-फरोख्त कर बाइक सवार मेहंदी हसन व उसका साथी सकतेशगढ़ की तरफ जा रहे हैं। पुलिस ने टेलर जंगल सेमरी के पास घेराबंदी की और आरोपियों को रोकने का प्रयास किया। इसके बाद मेहंदी हसन ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके बाएं पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया।
तमंचा व कारतूस बरामद
घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस दौरान मौके से 315 बोर का एक तमंचा, एक खोखा और दो जिंदा कारतूस इसके साथ ही एक बाइक और ₹50000 कैश बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि फरार आरोपी को पकड़ने की कोशिश की जा रही है और जल्द ही वह पुलिस की गिरफ्त में होगा।
