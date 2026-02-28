गलगोटिया विश्वविद्यालय में ताला लगाने पहुंचे कार्यकर्ता, 32 हिरासत में…पुलिस से हुई तीखी झड़प

समाजवादी छात्र सभा ने 28 फरवरी को विश्वविद्यालय परिसर में ताला लगाने का ऐलान किया था, जिसके चलते पहले से ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। पुलिस कार्रवाई के दौरान कुछ कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। छात्र संगठन का कहना है कि हाल ही में एआई समिट के दौरान सामने आई घटना के विरोध में यह कदम उठाने का फैसला किया गया था। पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।