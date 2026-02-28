सोते वक्त काटा प्राइवेट पार्ट: अमीना खातून के घर मेहमान बने विसरजीत पर खूनी हमला, खुद अस्पताल पहुंचा पीड़ित!

जैसे ही खंजर ने अपना काम किया, वजीराबाद की गलियां युवक की चीखों से थर्रा उठीं। पकड़े जाने के डर से आरोपी महिला अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से रफूचक्कर हो गई। मंजर इतना भयावह था कि युवक तड़प रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह खुद ही गिरते-पड़ते हिंदू राव अस्पताल जा पहुंचा। हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उसे तुरंत सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया, जहां वह अब भी मौत और जिंदगी के बीच जंग लड़ रहा है। उत्तर जिला DCP राजा बांठिया ने इस रूह कंपा देने वाली वारदात की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस की टीमें आरोपी की गर्दन तक पहुंचने के लिए जाल बिछा चुकी हैं।