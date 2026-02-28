क्या है 25 करोड़ का घोटाला मामला? दिवंगत अजित पवार और पत्नी सुनेत्रा को मिली क्लीन चिट, मुंबई कोर्ट ने की अमह टिप्पणी

आपको बता दें कि विशेष न्यायाधीश महेश जाधव ने EOW की ‘सी समरी रिपोर्ट’ को मंजूरी देते हुए कहा कि मामले में किसी भी तरह का आपराधिक अपराध सिद्ध नहीं होता। अदालत ने माना कि तथ्यों की गलत व्याख्या के चलते पवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन जांच में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। इस फैसले से अजित पवार की पत्नी और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार को भी राहत मिली है, क्योंकि EOW ने जांच के बाद उन्हें भी दोषमुक्त पाया था। आम तौर पर जब जांच एजेंसी को मुकदमा चलाने लायक ठोस सबूत नहीं मिलते, तब क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की जाती है।