राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिखे आपत्तिजनक शब्द, FIR दर्ज अब लिखने वालों की तलाश

इधर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवतियां कथित तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग के एलिवेटेड हिस्से की रेलिंग वाली दीवार पर पेंट से कुछ लिखती नजर आ रही हैं। वीडियो में उत्तराखंड नंबर की एक कार भी दिखाई दे रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ संदेश पर ध्यान न दें। मामले की गहन जांच जारी है।