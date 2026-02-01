27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

home_icon

नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिखे आपत्तिजनक शब्द, FIR दर्ज अब लिखने वालों की तलाश

अज्ञात लोगों ने दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड पर आपत्तिजनक शब्द लिख दिए। आनन- फानन में पुलिस ने इन शब्दों को मिटवाया और अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

नई दिल्ली

image

Shivmani Tyagi

Feb 27, 2026

Eleveted road

प्रतीकात्मक फोटो ( श्रोत Gemini)

UP Crime सहारनपुर जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का मामला सामने आया है। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली-देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी रेलिंग वाली दीवार पर आपत्तिजनक वाक्य लिखे जाने से हड़कंप मच गया। दीवार पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा कि यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है। जब इस बात का पता पुलिस को चला तो आनन फानन में दीवार पर लिखे शब्द मिटवाएं गए और अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली।

जानिए किसकी ओर से दर्ज कराई गई FIR

घटना शुक्रवार की है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दीवार पर लिखे गए वाक्य को हटवाया और जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार, इस संबंध में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक कर्मचारी की ओर से बिहारीगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।

यह भी जानिए किस धारा में हुई FIR

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन का कहना कि शिकायत के आधार पर हिंदू रक्षा दल के अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह धारा सार्वजनिक रूप से शरारत फैलाने और समुदायों के बीच दुर्भावना बढ़ाने से जुड़े अपराधों से संबंधित है।

वायरल वीडियो की भी हो रही जांच

इधर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दो युवतियां कथित तौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग के एलिवेटेड हिस्से की रेलिंग वाली दीवार पर पेंट से कुछ लिखती नजर आ रही हैं। वीडियो में उत्तराखंड नंबर की एक कार भी दिखाई दे रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि किसी भी तरह की अफवाह या भड़काऊ संदेश पर ध्यान न दें। मामले की गहन जांच जारी है।

Published on:

27 Feb 2026 11:54 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / राष्ट्रीय राजमार्ग पर लिखे आपत्तिजनक शब्द, FIR दर्ज अब लिखने वालों की तलाश

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

नई दिल्ली
