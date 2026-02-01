‘मोदी जी, मुझसे निपटने के लिए मेरा कत्ल कराना होगा’, अरविंद केजरीवाल का चौंकाने वाला बयान, आखिर क्या बोले?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल से कांग्रेस के उस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, जिसमें कहा गया था कि उन्हें आरोपमुक्त किया जाना भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा है और इसका उद्देश्य आगामी चुनावों में कांग्रेस की स्थिति को कमजोर करना है। इस सवाल पर केजरीवाल भड़क उठे और उन्होंने कांग्रेस पर तीखा पलटवार किया। केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर वह जेल गए, तो क्या रॉबर्ट वाड्रा जेल गए? अगर संजय सिंह जेल गए, तो क्या राहुल गांधी जेल गए? और अगर मनीष सिसोदिया जेल गए, तो क्या सोनिया गांधी जेल गईं? उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस नैतिक आधार पर इस तरह के आरोप लगा रही है और क्या उसे ऐसी बयानबाजी पर शर्म नहीं आनी चाहिए।