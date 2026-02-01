सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और राहुल गांधी जेल गए क्या? केजरीवाल का तीखा सवाल…किस मुद्दे पर भड़के AAP प्रमुख

प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस पूरे प्रकरण का असर उनके परिवार पर भी पड़ा है और मनीष सिसोदिया की पत्नी गंभीर बीमारी मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जूझ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की कथित साजिश की कीमत दिल्ली की करीब तीन करोड़ जनता को चुकानी पड़ी और राजधानी की व्यवस्थाएं प्रभावित हुईं। केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि दिल्ली में दोबारा चुनाव कराए जाएं। अगर भाजपा दस सीटें भी जीत लेती है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आज उनके मन से एक बड़ा बोझ उतर गया है; एक समय आम आदमी पार्टी के पांच शीर्ष नेताओं को जेल में डाला गया, फिर भी पार्टी को तोड़ा नहीं जा सका।