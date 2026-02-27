‘तुम 10 सीटें भी जीत गए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा’, बरी होने के बाद केजरीवाल का PM मोदी को खुला चैलेंज

प्रेसवार्ता के दौरान केजरीवाल ने सबसे पहले फैसला सुनाने वाला जज का धन्यवाद किया। इसके साथ ही केजरीवाल ने उन वकिलों का भी आभार जताया जिन्होंने केस लड़ने में मदद की । केजरीवाल ने इस दौरान कहा कि उन्हें चार सालों के बदनाम किया जा रहा था और उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों से ईडी और सीबीआई के जरिए आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले के आरोप लगाए जाते रहे, लेकिन अदालत के सामने आज यह तय होना था कि मुकदमा चलाने लायक कोई ठोस आधार है भी या नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि मामले में ऐसा कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, न ही कोई विश्वसनीय गवाह है, जिसके आधार पर सुनवाई आगे बढ़ाई जा सके। इसे एक निराधार और झूठा मामला बताते हुए राहत दी गई।